الرئيس الإيراني يعرب عن تقديره لولي العهد السعودي في تحقيق الاستقرار

أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن تقديره لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لجهوده التي بذلها من أجل التوسط في تحقيق الاستقرار،والسلام في المنطقة لتحقيق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

وقد توقف إطلاق النار بين طهران،وتل أبيب عقب دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإحلال السلام بالمنطقة،وتحلى كلا البلدين بالشجاعة لتحقيقه.

وإندلعت الأزمة بالشرق الأوسط بسبب قيام إسرائيل بمهاجمة منشأة نطنز النووية الإيرانية بشكل مفاجئ خلال جولات المفاوضات النووية الإيرانية الأمريكية لتعثُر الجهود الدبلوماسية للتوصل لاتفاق في إتجاه آخر قال المندوب الإيراني بالأمم المتحدة اليوم بإن إيران متمسكة بحقها في تخصيب اليورانيوم من أجل إنتاج الطاقة سلميا.