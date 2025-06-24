أكد الرئيس الإيراني، استعداده لحل القضايا الخلافية مع الولايات المتحدة وفق الأطر الدولية، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال الرئيس الإيراني:" إسرائيل بدأت الحرب وإيران أنهتها بنجاح".

وأضاف الرئيس الإيراني: “أهنئ الشعب الإيراني بالانتصار على إسرائيل”.

وفي وقت سابق، أكد رئيس أركان جيش الاحتلال، أن الحملة العسكرية ضد إيران لم تنته بعد.

وقال رئيس أركان جيش الاحتلال: لقد أخرنا المشروع النووي الإيراني لسنوات".

وأضاف رئيس أركان جيش الاحتلال: سنركز في القتال على غزة لإعادة المحتجزين وإسقاط نظام حماس".