أكد الرئيس الإيراني، استعداده لحل القضايا الخلافية مع الولايات المتحدة وفق الأطر الدولية، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .
وقال الرئيس الإيراني:" إسرائيل بدأت الحرب وإيران أنهتها بنجاح".
وأضاف الرئيس الإيراني: “أهنئ الشعب الإيراني بالانتصار على إسرائيل”.
وفي وقت سابق، أكد رئيس أركان جيش الاحتلال، أن الحملة العسكرية ضد إيران لم تنته بعد.
وقال رئيس أركان جيش الاحتلال: لقد أخرنا المشروع النووي الإيراني لسنوات".
وأضاف رئيس أركان جيش الاحتلال: سنركز في القتال على غزة لإعادة المحتجزين وإسقاط نظام حماس".