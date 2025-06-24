عضو الحزب الجمهوري: 70% من الأمريكيين يؤيدون موقف ترامب في منع إيران من امتلاك سلاح نووي

أكد روبرت أرليت، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، أن إيران انتهكت القوانين الدولية من خلال رفع نسبة تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز الاستخدامات السلمية، مؤكدًا أن "الأدلة تشير إلى أن طهران تجاوزت النسبة المسموح بها دوليًا، تحت غطاء الاستخدام المدني، لكنها وصلت إلى مستوى تخصيب يقارب 60% أو أكثر"، وهو ما وصفه بأنه "غير مسبوق، إذ لا توجد دولة في العالم تستخدم هذه النسبة لأغراض سلمية".

ضاف "أرليت"، في مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية،:" هناك تباينًا واسعًا في الآراء داخل الحزب الجمهوري بشأن مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن كثيرين ممن صوّتوا له دعموا حملته على أساس أنه لن يدخل البلاد في حروب جديدة، وهو ما يتعارض الآن مع النهج التصعيدي تجاه إيران وملفها النووي.

وأ أن ما حدث مؤخرًا أظهر بعض الخطوط الحمراء لدى ترامب، موضحًا أن ما بين 70% إلى 78% من الشعب الأمريكي – سواء من الجمهوريين أو الديمقراطيين أو المستقلين – يؤيدون موقف ترامب في منع إيران من امتلاك سلاح نووي.