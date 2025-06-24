خبير استراتيجي: إيران الفائز الأكبر في الحرب.. وإسرائيل الخاسر الوحيد

أكد العميد الدكتور طارق العكاري، المتخصص في الشأن الاستراتيجي والعسكري، أن إسرائيل تعد الخاسر الأكبر في المواجهة الأخيرة مع إيران، بينما تمكنت طهران من تحقيق مكاسب استراتيجية، أبرزها استحواذها على نحو 400 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، دون أن يتمكن أحد من تحديد موقعه حتى الآن.

أضاف العكاري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الساعة 6” مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، أن إيران وقفت بثبات أمام كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، وكبدت الأخيرة خسائر فادحة، مشيرًا إلى أن النظام الإيراني لا يزال قائمًا، رغم كل الضغوط، وهو ما يُعد في حد ذاته مؤشرًا على صلابته السياسية والعسكرية.

أوضح أن طهران استطاعت استعادة توازنها سريعًا بعد الضربة الاستباقية التي تعرضت لها، متغلبة على عنصر المفاجأة، رغم ما وصفه بـ"خيانة الدبلوماسية وخيانة المفاوضات" من جانب بعض القيادات.

تابع قائلا : أن إيران تمتلك خططا عسكرية بديلة وصفوفا ثانية وثالثة جاهزة للمواجهة، بالإضافة إلى قدرات صاروخية محلية الصنع متطورة وغير متوقعة، وصفها بأنها "جديرة بالاحترام".