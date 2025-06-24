وقف الحرب بين إيران وإسرائيل وترحيب دولي بالتهدئة.. تفاصيل

ناقشت حلقة اليوم من برنامج "منتصف النهار"، الذي تقدمه الإعلامية هاجر جلال على قناة القاهرة الإخبارية، آخر مستجدات الحرب بين إيران وإسرائيل، والتي أعلن الرئيس الأمريكي وقفها أمس، بعد استجابة الطرفين لجهود التهدئة.

سلطت الحلقة الضوء على الترحيب الدولي والإقليمي بقرار وقف إطلاق النار، بعد 12 يومًا من الضربات المتبادلة التي هددت بانزلاق المنطقة إلى مواجهة شاملة.

كما تناولت تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اتهم تل أبيب وطهران بخرق الاتفاق، مشددًا على ضرورة الالتزام بالهدنة لتفادي العودة إلى نقطة الصفر.

وفي السياق نفسه، استعرض البرنامج الموقف المصري، حيث أكدت القاهرة استمرار جهودها لتحقيق تسوية شاملة ومستدامة للأزمات التي تهدد استقرار المنطقة، مع تصاعد الدعوات لإعادة إحياء مفاوضات غزة، كجزء من رؤية أشمل لتحقيق الأمن الإقليمي.