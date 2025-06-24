فلسطين تطالب بوقف إطلاق النار بغزة بالتزامن مع هدنة إيران وإسرائيل

طالبت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها اليوم الثلاثاء بوقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة بالتزامن مع نجاح دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

وتضمن بيان الرئاسة الفلسطينية المطالبة برفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني،ووقف حصار التجويع الذي تشنه إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين،وإقامة الدولة الفلسطينية وفق مرجعيات القانون الدولي.

في إتجاه آخر دعا المستشار الألماني ميرتس في صباح اليوم لوقف إطلاق النار بغزة لإحلال السلام الكامل بمنطقة الشرق الأوسط لتحقيق التهدئة الشاملة للمنطقة مع السماح بإيصال المساعدات للشعب الفلسطيني.

وفي ذات السياق دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوقت سابق عند قيام إسرائيل بالهجوم على إيران لضرورة إنتباه العالم لمحاولة نتنياهو اشعال حرب لصرف الأنظار عن الأزمة الحقيقية بالشرق الأوسط وهي القضية الفلسطينية،وطالب ماكرون بإقامة دولة فلسطينية دون جيش في إطار تنفيذ حل الدولتين.