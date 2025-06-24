رئيس أركان جيش الاحتلال: الحملة العسكرية ضد إيران لم تنته بعد

أكد رئيس أركان جيش الاحتلال، أن الحملة العسكرية ضد إيران لم تنته بعد، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال رئيس أركان جيش الاحتلال: لقد أخرنا المشروع النووي الإيراني لسنوات".

وأضاف رئيس أركان جيش الاحتلال: سنركز في القتال على غزة لإعادة المحتجزين وإسقاط نظام حماس".

وفي وقت سابق، قال المندوب الإيراني أمير سعيد إيرواني بالأمم المتحدة اليوم الثلاثاء بإن طهران لن تتنازل عن حقها في تخصيب اليورانيوم لإنتاج الطاقة سلميا،وإن الأمر غير قابل للنقاش.

وتوترت الأوضاع في الشرق الأوسط بسبب تعثر المفاوضات الأمريكية الإيرانية حول سعي إيران لتخصيب اليورانيوم في مفاعلاتها النووية من أجل إنتاج الطاقة سلميا،وهو ما رفضته واشنطن خلال جولات المفاوضات.