جهاز أكتوبر الجديدة يشن حملة مكثفة للقضاء على بؤر "الفريزة" وإعادة الانضباط للمدينة.. صور

أعلن جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة عن إطلاق حملة ميدانية موسعة ومكثفة استهدفت مواجهة ظاهرة نبش القمامة ونقاط الفرز العشوائية (الفريزة) في مختلف أحياء المدينة، وذلك تفعيلًا للقانون وضمانًا للحفاظ على المظهر الحضاري والبيئي للمدينة الواعدة.

وذلك في ضوء توجيهات وزيرة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندسة راندة المنشاوي والدكتور وليد عباس نائب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وبتوجيهات مباشرة من المهندس احمد حلمي رئيس جهاز أكتوبر الجديدة لنائبة بيشوي يعقوب.

وصرح رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة بأن هذه الحملة تأتي في إطار خطة حاسمة وضعها الجهاز للتصدي لكافة المظاهر العشوائية والمخالفات البيئية التي تؤثر سلبًا على سلامة المواطنين والمنظر العام، مشددًا على أنه لا تهاون مع المخالفين.

ويهيب جهاز مدينة أكتوبر الجديدة بالمواطنين والمقيمين بضرورة التعاون الإيجابي مع الإدارات التنفيذية، والإبلاغ الفوري عن أي بؤر أو أنشطة فرز عشوائية عبر القنوات الرسمية المخصصة للشكاوى، للمساهمة معًا في بناء مجتمع عمراني نظيف ومتطور.