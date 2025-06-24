الغباري: هدف إسرائيل من ضرب إيران ليس البرنامج النووي في الأساس

أكد اللواء محمد الغباري، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، أن نتنياهو اكد خلال كلمته أمام الكنيست أنه قام بضرب مراكز القوى الايرانية ولكن ايران قامت بالرد دفاع عن نفسها وهاجمت الداخل الاسرائيلي.

وقال محمد الغباري، أن هدف إسرائيل من ضرب إيران ليس البرنامج النووي في الأساس، ولكن الهدف هو ضرب الصواريخ البالستية، والقضاء على مصانعها.

وأشار محمد الغبارى إلى أن الولايات المتحدة كانت تعتقد أنه بعد ضرب إسرائيل لإيران؛ ستدخل إيران المفاوضات النووية وهي ضعيفة، ومن ثم تخضع للمطالب الأمريكية.