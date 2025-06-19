الغباري: النزعة القومة لإيران دفعتها لاستخدام صواريخها ضد إسرائيل

كشف اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، هدف الولايات المتحدة وإسرائيل من ضرب إيران.

وأكد محمد الغباري، خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة “الحياة”، أن واشنطن تهدف إلى تعطيل برنامج إيران النووي لمدة 10 سنوات على الأقل.

واستطرد مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق: هدف إسرائيل من ضرب إيران ليس البرنامج النووي في الأساس، ولكن الهدف هو ضرب الصواريخ البالستية، والقضاء على مصانعها.

ضرب إسرائيل لإيران

وأشار محمد الغبارى إلى أن الولايات المتحدة كانت تعتقد أنه بعد ضرب إسرائيل لإيران؛ ستدخل إيران المفاوضات النووية وهي ضعيفة، ومن ثم تخضع للمطالب الأمريكية.

وأكد محمد الغباري، أن النزعة القومية وشخصيتها وشعورها أن إسرائيل تعدت على كرامتها؛ جعلها تستخدم قوتها الصاروخية ضد إسرائيل لأول مرة بشكل متواصل.