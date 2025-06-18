إسرائيل تخطط لاستهداف باكستان بعد إيران.. نيفين مسعد تكشف مفاجأة|فيديو

قالت الدكتورة نيفين مسعد أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن ضرب المفاعلات النووية في إيران يقلق المنطقة والإقليم، موضحا أن الاعتداء على الدول غير مقبول بكل الأشكال.





وتابعت أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه يعاد تشكيل خريطة الشرق الأوسط، من خلال إضعاف المعسكر الذي كان يقف أمام إسرائيل.

كما ذكرت الدكتورة نيفين مسعد، ليس من مصلحة المنطقة أن تضعف إيران، وتحكم إسرائيل وتسيطر على المنطقة، موضحة أن مصر محاطة بكرة من النار، وتحاول إطفاء هذه النيران ووقف الحرب.

وأضافت أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن باكستان هي الدولة المستهدفة بعد إيران، معلقة: نعاني من خسائر كبيرة بعد العمليات العسكرية الإسرائيلية على إيران.





