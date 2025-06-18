نيفين مسعد: مفاوضات سرية في عمان للضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب

أكدت الدكتورة نيفين مسعد، أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن إيران قامت بملء الفراغات الناتجة عن الاغتيالات التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية، موضحة أن الولايات المتحدة عندما تتحدث، فإنها تعتبر أن ما يحدث هو معركتها الخاصة، لافتة إلى وجود أنباء عن إطلاق جولة مفاوضات في سلطنة عمان بسرية شديدة.



وقالت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن هدف هذه المفاوضات هو الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب، مؤكدة أن الشخصية الإيرانية معتزة بنفسها، وأن تصريحات المرشد الإيراني التي قال فيها "لن نستسلم" تعكس هذا الاعتزاز.

وأضافت أن النظام السياسي في إيران فريد من نوعه، إذ إن صلاحيات المرشد تفوق صلاحيات الرئيس، كما أن المرشد يُعين ويُقال من قبل المجلس الأعلى للفقهاء.

وأشارت إلى أن إيران تمتلك مؤسسات رسمية وظلالًا لهذه المؤسسات؛ فمثلًا هناك مجلس الشورى ويوازيه مجلس صيانة الدستور، كما أن الحرس الثوري يُعد القوة الضاربة للنظام، لأن الجيش الإيراني كان يُنظر إليه على أنه جيش الشاه، ولذلك تم تأسيس الحرس الثوري كبديل يُمثل الثورة.



