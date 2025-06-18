صواريخ سجيل تدك إسرائيل.. إيران تعلن بدء الموجة 12 من عملية الوعد الصادق 3

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم، عن انطلاق الموجة الثانية عشرة من عملية "الوعد الصادق 3"، مؤكدًا أنه بدأ باستخدام صواريخ "سجيل" البعيدة المدى والفائقة الثقل، في تصعيد غير مسبوق ضد مواقع إسرائيلية.

وقال بيان رسمي صادر عن الحرس الثوري: "فتحنا أبواب جهنم على الكيان الصهيوني، وبدأنا مرحلة جديدة من الردع باستخدام ترسانة صاروخية ثقيلة تُستخدم لأول مرة في هذا النطاق".

وأكد البيان أن صواريخ "سجيل" المستخدمة في هذه الموجة تحمل رؤوسًا شديدة الانفجار، وقد صُممت لاختراق الدفاعات الجوية المعقدة وضرب أهداف استراتيجية على عمق مئات الكيلومترات.

من جانبه، صرح مصدر أمني إسرائيلي لإذاعة جيش الاحتلال قائلاً:

"يبدو أن إيران بدأت بالفعل في استخدام صواريخ ثقيلة تحمل رؤوسًا متفجرة تصل زِنتها إلى طن ونصف، ما يشكل تصعيدًا خطيرًا في طبيعة التهديدات التي نواجهها".

