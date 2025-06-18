استطلاع: 75% من الإسرائيليين يؤيدون الحرب ضد إيران

أظهر استطلاع للرأي، أجرته “القناة 13” الإسرائيلية، أن غالبية الإسرائيليين يدعمون استمرار الحرب التي تشنها حكومة بنيامين نتنياهو ضد إيران، رغم تصاعد التوترات والخشية من اتساع رقعة المواجهة الإقليمية.

ووفق نتائج الاستطلاع، فإن 75% من الإسرائيليين يؤيدون الحرب ضد إيران، مقابل 17% فقط أعربوا عن معارضتهم لها، ما يعكس دعمًا للنهج العسكري الذي تتبناه الحكومة الحالية.

لكن في ما يتعلق بدوافع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لشن هذه الحرب، أظهرت نتائج الاستطلاع انقسامًا في الرأي العام، حيث قال 64% من المشاركين إن الدافع الرئيسي هو "رغبة حقيقية في إزالة التهديد النووي والصواريخ الباليستية الإيرانية"، في حين رأى 28% أن القرار تحركه دوافع سياسية داخلية، مرتبطة بأزمة الائتلاف الحاكم ومحاولات نتنياهو تعزيز موقعه السياسي في ظل التحديات الداخلية.

وتأتي هذه النتائج في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد مدن إيرانية، وسط تدهور في العلاقات الإقليمية وتحذيرات دولية من تحول التصعيد إلى حرب شاملة.

كما أن دعم الرأي العام الإسرائيلي للعمليات، وإن كان قويًا، لا يخلو من تساؤلات حول توقيت الحرب، وأثرها على السياسة الداخلية في إسرائيل، لا سيما في ظل أزمات متراكمة داخل الحكومة.