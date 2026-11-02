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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

14 سائحًا من إنجلترا والنرويج يزورون ممشى كورنيش بني سويف

سياح بني سويف٠
سياح بني سويف٠

استقبل ممشى كورنيش النيل بمدينة بني سويف، أمس الأحد، فوجاً سياحياً يضم 14 سائحًا إنجليزيا ونرويجياً، وذلك خلال رحلتهم النيلية على متن البواخر السياحية المتجهة من القاهرة إلى أسوان، في إطار جهود المحافظة للاستفادة من موقعها على مسار الرحلات النيلية وإبراز المقومات السياحية التي تتمتع بها.

وتضمنت الزيارة جولة بممشى الكورنيش، استمتع خلالها السائحون بالأجواء النيلية والمناظر الطبيعية، وتعرّفوا على جانب من معالم مدينة بني سويف، وذلك برفقة المرشد السياحي أحمد صلاح، فيما تولى فريق من اللجنة المكلفة بإدارة الممشى وعدد من العاملين بالإدارة العامة للسياحة بالمحافظة استقبالهم.

من جهته، أوضح شريف حنفي، رئيس اللجنة المشرفة على الكورنيش، أن استقبال الأفواج السياحية يأتي تحت إشراف إدارة السياحة واللجنة المشرفة على الكورنيش، وبمتابعة من اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، في إطار الاهتمام بتطوير الخدمات المقدمة للزائرين والاستفادة من موقع المحافظة على مسار الرحلات النيلية، بما يسهم في التعريف بمقوماتها السياحية والطبيعية.

بني سويف القشن سياح

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