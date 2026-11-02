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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التضامن تنقذ مسنًا بلا مأوى في بني سويف وتنقله إلى دار رعاية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار شعبان

رصد برنامج «صباح البلد» جهود وزارة التضامن الاجتماعي في إنقاذ مسن بلا مأوى بمحافظة بني سويف، ونقله إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية، لتوفير المأوى والرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة له، بعد تعرضه لظروف إنسانية صعبة.

تفاصيل حالة المسن

ووجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع المحلي بمحافظة بني سويف إلى مركز إهناسيا، استجابة لبلاغ بشأن وجود مسن بلا مأوى يعيش في ظروف قاسية.

وبفحص البلاغ ميدانيًا، تبين أن المسن مطلق، وفقد نجله في حادث، وكان يقيم لدى أشقائه قبل أن يجد نفسه بلا مأوى، ويعيش داخل كشك خشبي قديم، رغم معاناته من شلل نصفي وعدم امتلاكه مصدر دخل يساعده على مواجهة أعباء الحياة.

نقله إلى دار رعاية وتوفير الدعم اللازم

وعلى الفور، تدخل فريق التدخل السريع وقدم للمسن الرعاية الأولية اللازمة، ثم نقله إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية المخصصة للرجال كبار السن بلا مأوى، لتوفير الإيواء والدعم الاجتماعي والصحي المستمر.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي استمرار فرق التدخل السريع في الاستجابة للبلاغات الإنسانية، والوصول إلى الحالات التي تواجه ظروفًا قاسية، وتوفير الحماية والرعاية المناسبة لها، بما يحفظ كرامتها ويضمن حياة أكثر أمانًا.

أرقام الإبلاغ عن حالات بلا مأوى

وأوضحت الوزارة أن الإبلاغ عن حالات الأطفال والكبار بلا مأوى، أو الانتهاكات والمشكلات داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، متاح من خلال الوسائل التالية:

واتساب فريق التدخل السريع: 01577786753

الخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي: 16439

منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة: 16528

خط «أبناء مصر»: 19828

التضامن رجل مسن انقاذ رجل مسن

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