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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تضامن النواب: تدشين الداخلية خطًا ساخنًا لتلقي شكاوى وطلبات ذوي الإعاقة خطوة مهمة

الدكتورة راندا مصطفى
الدكتورة راندا مصطفى
فريدة محمد

ثمنت الدكتورة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، قرار وزارة الداخلية تدشين خط ساخن برقم 18888 بقطاع حقوق الإنسان، لتلقي شكاوى والتماسات وطلبات المساعدة المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم الدعم اللازم لهم والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم.


وأكدت أن هذه الخطوة تعكس الاهتمام بتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز قنوات التواصل المباشر معهم، بما يسهم في الاستجابة لاحتياجاتهم وتيسير حصولهم على الخدمات الأمنية، في إطار مبادئ حقوق الإنسان وتوجهات الدولة نحو دعم الفئات الأولى بالرعاية.

تعزيز التواصل المباشر 


وأشارت رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب إلى أهمية توفير آليات واضحة وميسرة لتلقي شكاوى المواطنين وطلباتهم، بما يضمن سرعة التواصل والاستجابة، ويعزز شعور الأشخاص ذوي الإعاقة بالاهتمام بحقوقهم واحتياجاتهم.

إزالة العقبات أمام الأشخاص ذوي الإعاقة


وأضافت أن تدشين الخط الساخن يأتي في إطار توجه مؤسسي يستهدف إزالة العقبات أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير سبل الدعم والمساعدة لهم، مؤكدة أهمية استمرار تطوير الخدمات المقدمة لهذه الفئة، بما يعزز دمجها في المجتمع ويكفل حصولها على حقوقها دون تمييز.


وأكدت أن تيسير الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز التواصل الفعال معهم يمثلان ركيزة أساسية لترسيخ مبادئ تكافؤ الفرص وتحقيق الحماية والرعاية للفئات الأولى بالرعاية.

راندا مصطفى تضامن النواب وزارة الداخلية

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