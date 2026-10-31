لجان مجلس النواب تعقد اجتماعات مكثفة على مدار 3 أيام لمناقشة ملفات اقتصادية وخدمية وتشريعية

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعها يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2026،، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 60 لسنة 2025 بشأن الموافقة على المساهمة في تمويل المرحلة الخامسة لبرنامج المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي (METAC)، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية.

كما تناقش اللجنة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 221 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض لتمويل المرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي لدعم الموازنة العامة للدولة، بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الإفريقية والشئون الاقتصادية.

اللجان النوعية تستكمل مناقشة خطط عملها وتبحث طلبات الإحاطة والاقتراحات برغبة

تعقد اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها يوم الاثنين الموافق 2 نوفمبر 2026، عقب انتهاء الجلسة العامة، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المدرجة على جداول أعمالها، إلى جانب استكمال مناقشة خطط عملها خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

تعقد اللجنة اجتماعيها الأول والثاني لوضع الإطار العام لمشروع خطة عمل اللجنة عن دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، طبقًا لنص المادة 45 من اللائحة الداخلية للمجلس.

لجنة الشئون العربية

تستكمل اللجنة خلال اجتماعها الأول مناقشة خطة عمل اللجنة.

لجنة الشئون الإفريقية

تعقد اللجنة اجتماعاتها الأول والثاني والثالث لمتابعة أعمال اللجنة.

لجنة الدفاع والأمن القومي

تستكمل اللجنة خلال اجتماعيها الأول والثاني مناقشة مقترح خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.

لجنة الاقتراحات والشكاوى

تبحث اللجنة خلال اجتماعيها الأول والثاني عددًا من الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب، تشمل:

* النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن استكمال سرعة توصيل خدمة الغاز الطبيعي إلى قرية الزاوية بمركز أسيوط.

* النائب محمد فايز بركات، بشأن تطوير دور مدارس التعليم الفني في دعم التنمية الاقتصادية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال إنشاء منافذ لعرض وتسويق منتجات الطلاب داخل المدارس.

* النائبة سناء السعيد، بشأن بناء مدرسة للتعليم الأساسي بساحل سليم بمحافظة أسيوط.

* النائبة أسماء حجازي، بشأن إنشاء وإحلال وتجديد وإضافة أجنحة لعدد من المدارس بمراكز وقرى محافظة سوهاج.

* النائب علاء محمود عبد الغني، بشأن الموافقة على إقامة مدرسة ابتدائي بمنطقة العوني التابعة لقرية منقباد بمركز أسيوط.

* النائب زكريا حسان، بشأن إنشاء مدرسة ثانوي عام بقرية آبار الوقف بمركز أخميم بمحافظة سوهاج.

* النائب سعيد منور لحوتي، بشأن إنشاء مدرسة ثانوية فنية للطاقة المتجددة بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

* النائب محمد عيد عبد الجواد، بشأن استقطاع قطعة أرض غير مستغلة لوحدة الشئون الاجتماعية بقرية قصر حيدر بمركز ديروط، لإنشاء مدرسة قصر حيدر الابتدائية بمحافظة أسيوط.

* النائب إيهاب خالد، بشأن إنشاء مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بمركز بني مزار بمحافظة المنيا.

* النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن إدراج حوض أبو كالم ومنشية الأزهر بمدينة أسيوط ضمن الحيز العمراني، وسرعة تشغيل محطات الصرف الصحي بقرى قرقاص وأولاد علي بمركز أسيوط.

* النائب علاء محمود عبد الغني، بشأن سرعة الانتهاء من أعمال محطة الصرف الصحي لمنطقة حي السلام بقرية منقباد بمركز أسيوط.

* النائبة سناء السعيد، بشأن توصيل خدمة الصرف الصحي إلى جزيرة ساحل سليم وقرية الحبايشة بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط.

* النائب إبراهيم نظير، بشأن إنشاء محطة مياه مرشحة نقالة بقرية دير القصير بمركز القوصية بمحافظة أسيوط.

* النائب دياب محجوب، بشأن إدراج مجلس قروي بندار الكرمانية ضمن خطة الصرف الصحي بمركز سوهاج.

* النائب سعيد العماري، بشأن توصيل خدمة الصرف الصحي بقرى مركز رمانة بمحافظة شمال سيناء.

* النائب محمد عيد عبد الجواد، بشأن سرعة تطوير ورفع كفاءة شبكات مياه الشرب بمراكز ومدن ديروط والقوصية ومنفلوط بمحافظة أسيوط.

* النائبة نهال أبو وافية، بشأن إقامة مساكن للشباب ومحدودي الدخل بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة.

* النائب محمد الدماطي، بشأن توصيل خدمة الصرف الصحي لعزب مركز قطور بمحافظة الغربية.

لجنة القوى العاملة

تناقش اللجنة خلال اجتماعيها الأول والثاني موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة شيرين رضا بشأن تقاعس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن تحصيل أموال التأمينات، والنائب ثروت سويلم بشأن إنشاء منطقة تأمينات ومعاشات بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.

لجنة الصناعة

تناقش اللجنة الاستراتيجية الوطنية للصناعة ومؤشرات الأداء لزيادة الإنتاج والصادرات وتعميق التصنيع المحلي، بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة.

لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

تناقش اللجنة رؤية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتنمية قطاع المشروعات في المرحلة المقبلة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة وتوجيهات القيادة السياسية بإعادة هيكلة الجهاز للتركيز على الأنشطة الإنتاجية، وتبسيط إجراءات التأسيس والتمويل والتراخيص للمشروعات، وزيادة مساهمة الشباب في النشاط الاقتصادي.

لجنة الطاقة والبيئة

تستكمل اللجنة إعداد مشروع خطة عملها خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.

لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية

تأخذ اللجنة الرأي النهائي على مشروع خطة عملها خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.

لجنة التعليم والبحث العلمي

تناقش اللجنة في اجتماعها الأول موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مشكلات التنسيق والقبول بالجامعات، وقواعد قبول الطلاب المصريين والوافدين، وأزمة بعض الجامعات الأهلية، وتشمل طلبات النواب:

مجدي مرشد بشأن ما شاب عملية التنسيق الجامعي هذا العام من تخبط وتشتت الطلاب وإضاعة الفرص، وثروت سويلم بشأن حرمان الطلاب والطالبات من الالتحاق بالجامعات الحكومية رغم حصولهم على أعلى الدرجات، وإلحاق الوافدين بالجامعات الحكومية بمجموع أقل من الطلاب المصريين، وجيلان أحمد بشأن سياسة قبول الطلاب الأجانب بالجامعات الحكومية والخاصة بحدود أدنى تنخفض بفارق كبير عن الطلاب المصريين.

كما تناقش طلبات النواب حسن عمار بشأن معاناة الطلاب وأسرهم من تطبيق قواعد التوزيع الجغرافي في تنسيق القبول بالجامعات وضوابط تقليل الاغتراب، وإيرين سعيد بشأن آليات القبول في الجامعات المصرية الحكومية والخاصة للطلبة المصريين والوافدين، ونسرين عمر بشأن قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية وما يعادلها بالجامعة الأهلية، وحسين هريدي بشأن تحويل عدد من طلاب جامعة جنوب الوادي الأهلية إلى جامعات أهلية أخرى بعد بدء الدراسة وسداد المصروفات.

وتبحث اللجنة كذلك طلبات النائب أحمد فرغلي بشأن تضرر أولياء الأمور والطلاب المقبولين إلكترونيًا بكلية الطب البشري بجامعة شرق بورسعيد الأهلية بعد سداد المصروفات، وصدور إخطار رسمي بسحب ملفاتهم بدعوى عدم جاهزية الجامعة لاستقبالهم، إلى جانب آليات وضوابط القبول بالجامعات الأهلية وما ترتب عليها من أزمة لعدد من الطلاب المستوفين الحد الأدنى المعلن، وطلبات النواب حمادة حلبي بشأن ضرورة إقرار تنسيق إلكتروني موحد للقبول بالجامعات الأهلية، وعلي عبد القادر بشأن أزمة الطلاب المقبولين بجامعة جنوب الوادي الأهلية بمحافظة قنا، وحسام المندوه بشأن ضوابط قبول الطلاب بكليات الطب التابعة لجامعات روسية داخل مصر ومدى أحقية خريجيها في القيد بنقابة الأطباء.

كما تعقد اللجنة اجتماعها الثاني لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائبتين ميرفت عازر ونسرين عمر بشأن التأخر في استكمال إجراءات إنشاء الجامعة التكنولوجية بتل كفر المقدام بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، ورفض عدد من الجامعات المصرية تسجيل درجة الماجستير لخريجي البرنامج التقني التكنولوجي (دفعات المقاصة).

لجنة الشئون الدينية والأوقاف

تناقش اللجنة في اجتماعها الأول طلبات الإحاطة المقدمة من النواب محمد جبريل محمد حسين بشأن تأخر أعمال إحلال وتجديد مسجد المغربي، الذي يعد من أهم وأعرق مساجد غرب مدينة الإسكندرية، وأبانوب عزت عزيز معوض بشأن التأخر في استكمال أعمال ترميم وتطوير مسجد الخازندارة بحي الساحل، رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على بدء الأعمال، ومحمود رشاد موسى حبيب بشأن تأخر الانتهاء من إجراءات الإحلال والتجديد للمساجد التي يتقدم الأهالي بطلبات إحلال وتجديد لها بالجهود الذاتية.

كما تناقش في اجتماعها الثاني طلبات النواب حسام المندوه الحسيني بشأن الاحتياج المتزايد إلى التوسع في إنشاء المعاهد الأزهرية بمحافظة الجيزة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء معهد كفر طهرمس الأزهري بمنطقة بولاق الدكرور، وأبانوب عزت عزيز معوض بشأن عدم البدء في مشروع تطوير معهد الخازندارة الأزهري (معهد القراءات)، وحمادة محمد سليمان عوده بشأن فتح التعاقد بالحصة في المعاهد الأزهرية طبقًا للاحتياج، أسوة بالتربية والتعليم وبذات الضوابط والشروط.

لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة

تناقش اللجنة خلال اجتماعاتها الأول والثاني والثالث طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بسام الصواف بشأن استبعاد أسر من برنامج تكافل وكرامة رغم استمرار احتياجها وتآكل القيمة الحقيقية للدعم، ومحمود حبيب بشأن المعوقات التي تواجه المواطنين المستحقين للبرنامج وتؤدي إلى توقف أو تأخر صرف الدعم واستبعاد بعض الحالات المستحقة، بما يؤثر على الأسر الأولى بالرعاية وذوي الإعاقة والحالات المرضية، وكريستينا عادل بشأن عدم أحقية الحالات التي تدهورت أوضاعها المالية في الاستفادة من برنامج تكافل وكرامة.

كما تبحث طلبات النائب محمود عادل شعالن بشأن التوقف المفاجئ والعشوائي لمعاشات الدعم النقدي تكافل وكرامة وسقوط فيزا الصرف والبطء في فحص التظلمات بمركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، والنائب سامح شاور بشأن التراخي في فحص وحسم طلبات وتظلمات البرنامج وعدم اتساق بعض إجراءات ومعايير التقييم والاستبعاد، بما يترتب عليه استمرار معاناة الأسر الأولى بالرعاية وتعطيل وصول الدعم إلى مستحقيه.

لجنة الإعلام والثقافة والآثار

تناقش اللجنة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمود أبو الخير بشأن قيام وزارة السياحة والآثار بوضع قطعة الأرض رقم 46 بعرابة أبيدوس وبعض المناطق بقرية الحرجة بمركز البلينا بسوهاج ضمن نطاق ولاية الآثار، ومطالبة الأهالي بسداد مبالغ مالية بأثر رجعي بالمخالفة للملكيات القانونية القائمة، والنائب سامح شاور بشأن استمرار تعثر أعمال ترميم وتطوير متحف رشيد القومي بمحافظة البحيرة.

لجنة السياحة والطيران المدني

تستكمل اللجنة مناقشة مشروع خطة عملها خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، فيما يخص قطاعي السياحة والطيران المدني.

لجنة الشئون الصحية

تناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن عدد من الملفات الصحية، وتشمل طلب النائبة نهال أبو وافية بشأن إنشاء مبنى جديد بمستشفى الدلنجات بمحافظة البحيرة، والتأخر في توفير الأجهزة الطبية التي سبق طلبها من وزارة الصحة للمستشفى.

كما تبحث طلب النائب محمود عادل شعالن بشأن العجز الشديد في عدد الأطباء الاستشاريين ونقص الأدوية الحيوية بمستشفى التأمين الصحي بكفر الدوار، وسرعة تشغيل مستشفيات ووحدات طب الأسرة المنفذة ضمن برنامج حياة كريمة بمركز كفر الدوار، وتدهور مستوى الخدمات المقدمة بمبنى التأمين الصحي بالمدينة.

وتناقش اللجنة طلبات النائب محمد زين الدين بشأن إنشاء وحدة قسطرة القلب بمستشفى إدكو المركزي، وأسباب عدم توريد جهاز الرنين المغناطيسي للمستشفى، وتدني خدمة العلاج بالتأمين الصحي بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، إلى جانب طلب النائب أحمد سعيد أبو عمر بشأن تأخر البدء في تنفيذ إحلال وتجديد مستشفى شبراخيت العام.

لجنة النقل والمواصلات

تناقش اللجنة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 185 لسنة 2024 بشأن الموافقة على إتاحة المبلغ الإضافي ضمن الشريحة الثانية غير الإلزامية من اتفاق قرض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل شراء 13 قاطرة للخط الثاني لمترو الأنفاق، والموقع في 8 ديسمبر 2015.

كما تناقش طلبات الإحاطة المقدمة من النواب محمد منير ربيع بشأن استكمال المرحلة الثانية من إنشاء طريق طنطا/زفتى/السنطة في المسافة من السنطة حتى زفتى بطول نحو 10 كم، وفريد واصل بشأن الحاجة إلى تدبيش جانبي الطريق الرابط بين قريتي بنا وأبو صير التابعتين لمركز سمنود بمحافظة الغربية، وأحمد جابر الشرقاوي بشأن الحاجة إلى رفع كفاءة وتعزيز وسائل السلامة والأمان على طريق زفتى/المحلة الكبرى بمحافظة الغربية وتأمين الأماكن المحاذية للترع والمجاري المائية بحواجز خرسانية.

وتعرض اللجنة التصور النهائي لخطة عملها خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.

لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

تستكمل اللجنة مناقشة مشروع خطة عملها خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.

كما تستعرض وتناقش قرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 2026 بشأن الموافقة على الملحق رقم 1 لاتفاقية التعاون بين الهيئة القومية للبريد والاتحاد البريدي العالمي، والموقع عليه بتاريخ 27 نوفمبر 2025، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان العلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية والدفاع والأمن القومي.

لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير

تناقش اللجنة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 249 لسنة 2024 بشأن الموافقة على خطاب تعديل اتفاقية توسيع وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية، الممول من خلال قرض من بنك الاستثمار الأوروبي ومنحة من الاتحاد الأوروبي يديرها بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

كما تناقش قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 261 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق المساهمة في تمويل المرحلة الرابعة من مشروع التنمية المستدامة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في أبو رواش بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي، والموقع بتاريخ 12 مايو 2025، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والشئون الإفريقية.

لجنة الإدارة المحلية

تناقش اللجنة خطة عملها خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.

لجنة الشباب والرياضة

تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود حبيب بشأن إحلال وتجديد ورفع كفاءة الملاعب بمراكز شباب دمسنا وبسنتواي وبركة غطاس والقروي، من حيث الأرضيات والشبكات، التابعة لإدارة شباب أبو حمص بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة.

كما تناقش طلب النائب محمود عادل شعالن بشأن تراجع الدعم المالي وغياب أعمال التطوير والتنجيل لمراكز الشباب والمالعب بقرى ونجوع مركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وتبحث اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أحمد العرجاوي بشأن تجهيز مركز شباب مدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة من حيث تخصيص الأرض وإحلال وتجديد الملعب الخماسي، وعدم الموافقة على تخصيص أرض الإصلاح الزراعي بقرية الغابة لإنشاء مركز شباب الغابة.

لجنة حقوق الإنسان

تستكمل اللجنة مناقشة مقترحات الأعضاء بشأن خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، إلى جانب عرض الشكاوى الواردة إلى اللجنة واستكمال عرضها

لجان مجلس النواب تناقش ملفات الكهرباء والتعليم والصحة والطرق والإسكان وطلبات النواب

تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها يوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر 2026، عقب انتهاء الجلسة العامة، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات وطلبات الإحاطة والاقتراحات برغبة، إلى جانب استكمال وإقرار خطط عمل عدد من اللجان خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

تستمر اللجنة خلال اجتماعيها الأول والثاني في نظر ومناقشة مشروع خطة عمل اللجنة عن دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، طبقًا لنص المادة 45 من اللائحة الداخلية للمجلس.

لجنة الشئون العربية

تناقش اللجنة خلال اجتماعها الأول آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

لجنة الشئون الإفريقية

تعقد اللجنة اجتماعاتها الأول والثاني والثالث لمتابعة أعمال اللجنة.

لجنة الدفاع والأمن القومي

تستكمل اللجنة خلال اجتماعيها الأول والثاني مناقشة مقترح خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.

لجنة الاقتراحات والشكاوى

تناقش اللجنة خلال اجتماعيها الأول والثاني عددًا من الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب، وتشمل:

النائب أحمد عبد الله العويضي، بشأن إنشاء مستشفى جديدة بمركز نقادة بمحافظة قنا.

النائب حسين موسى جبلي، بشأن سرعة تركيب وتشغيل وحدة المياه اللازمة لوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى نويبع بمحافظة جنوب سيناء.

النائب محمد جبريل، بشأن سرعة توفير أجهزة أشعة جديدة في مستوصف صدر القباري الذي يخدم عددًا كبيرًا من المستشفيات بمحافظة الإسكندرية.

النائبة نهال أبو وافية، بشأن إنشاء مبنى جديد بمستشفى الدلنجات بمحافظة البحيرة.

النائب محمود حبيب، بشأن إنشاء مركز حكومي متكامل لعلاج الإدمان والطب النفسي بمحافظة البحيرة.

النائبة سناء السعيد، بشأن إنشاء مستشفى في صعيد مصر مخصصة لمرضى ضمور العضلات.

النائبة كريستين عادل، بشأن استبدال مبنى مستشفى أسيوط العام الشاملة بمبنى مستشفى النساء والتوليد، واستغلال خطة الوزارة وعزمها القيام بإحلال وتجديد مبنى مستشفى النساء والتوليد بمحافظة أسيوط.

النائب أحمد العجوز، بشأن سرعة إنشاء مستشفى متعدد التخصصات بمجمع الحميات الطبي بإمبابة بمحافظة الجيزة.

النائب إيهاب خالد، بشأن إنشاء مستشفى متخصص لعلاج الإدمان بمراكز المنيا الشمالية، مطاي أو بني مزار أو مغاغة أو العدوة.

النائب حمادة سليمان، بشأن إحلال وتجديد مبنى الإدارة الصحية بمدينة طامية بمحافظة الفيوم.

النائب علي خليفة، بشأن تخصيص أحد المباني المتاحة داخل دور التربية الاجتماعية (مجمع حياة) بدائرة بولاق الدكرور ليكون مقرًا لنيابة بولاق الدكرور ونيابة الأحداث بمحافظة الجيزة.

النائب محمود أبو الخير، بشأن زيادة عدد الأطباء الشرعيين التابعين لمصلحة الطب الشرعي بمحافظة سوهاج.

النائب نبيل أبو وردة، بشأن توفير جهاز الإشعاع النووي لقسم الأشعة بجامعة المنصورة تخفيفًا على المواطنين ومرضى السرطان بمحافظة الدقهلية.

النائبة إنجي مراد، بشأن تزويد طلاب الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة بمقرر يسمى الثقافة المدنية أو الوطنية.

النائبة كريستين عادل، بشأن التوسع في مستشفى جامعة أسيوط فرع أم القصور، وإنشاء قسم لاستقبال الحوادث والحالات الحرجة وباقي الأقسام الطبية.

النائبة عبير عيسوي داود، بشأن تغيير مسار التيار الكهربائي من كابل هوائي إلى كابل أرضي المار بمنطقة الجمسي في حوش عيسى بمحافظة البحيرة.

النائب محمد الدامي، بشأن إحلال وتجديد شبكات الكهرباء ورفع القدرة الكهربائية ببعض القرى والعزب التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة.

النائب محمود الشامي، بشأن استغلال قطعة أرض أملاك الدولة أمام مسجد الروازقية بحي ثاني المحلة الكبرى، بمساحة 1200 متر، لإقامة مركز خدمات مصر المميكنة أسوة بما تم في المرحلة الأولى بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

لجنة القوى العاملة

تناقش اللجنة خلال اجتماعيها الأول والثاني طلبات الإحاطة المقدمة من النائب عبد الرحمن بشاري بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور وعدم الالتزام بساعات العمل المقررة للعاملين بالقطاع الخاص بمحافظة الأقصر، وعدم تنفيذ توصيات لجنة القوى العاملة في هذا الشأن.

كما تناقش طلب النائبة ميرفت عازر بشأن مدى الالتزام بتنفيذ توصيات لجنة القوى العاملة حول تعظيم الاستفادة من مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل وتأهيل الشباب لسوق العمل، ودعم الأمن الصناعي بالعناصر الفنية اللازمة للقيام بواجباتهم.

وتبحث اللجنة طلب النائب نبيل أبو وردة بشأن تثبيت العمالة المؤقتة بنظام الأجر اليومي وتحويلهم إلى عمالة دائمة وثابتة.

لجنة الصناعة

تناقش اللجنة استراتيجية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ودور المنطقة الاقتصادية في توطين الصناعة وجذب الاستثمار الصناعي، والواقع والتحديات وآفاق المرحلة المقبلة، بحضور الدكتور مصطفى شيخون رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مريم العزب بشأن التلوث البيئي وانبعاث الروائح الكريهة بمنطقتي العكرشة الصناعية وأبو زعبل بمحافظة القليوبية، وآليات توفيق أوضاع المشروعات الصغيرة بهما.

لجنة الطاقة والبيئة

تناقش اللجنة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 336 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقيات التمويل المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف تمويل مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر ضمن مشروعات محور الطاقة «نوفي».

كما تناقش قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 352 لسنة 2026 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن توسعة وتحديث شبكة الكهرباء في مصر، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة.

لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية

تناقش اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب فريد واصل بشأن مطالبة أهالي عزبة المنشاوي التابعة للوحدة المحلية بقرية ميت بدر حلاوة بمركز سمنود بمحافظة الغربية، بتغطية 120 مترًا من الترعة الواقعة بالقرية بالجهود الذاتية، نظرًا لمرور هذا الجزء أمام مدرسة للتعليم الأساسي ولتوسعة مدخل القرية.

كما تناقش طلب النائب محمود عادل شعالن بشأن المطالبة بإحلال وتجديد الكباري والمعديات الفرعية المقامة على المجاري المائية الواقعة بقرى ونجوع مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

لجنة التعليم والبحث العلمي

تناقش اللجنة خلال اجتماعيها الأول والثاني موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن المرحلة الخامسة من مسابقة تعيين 30 ألف معلم، وما أثير حول نتائج المسابقة ومعايير المفاضلة والوزن النوعي والتوزيع الجغرافي واستبعاد عدد من المتقدمين رغم اجتيازهم مراحل الاختبارات والتدريبات.

وتشمل الطلبات المقدمة من النواب محمد حمدي دسوقي بشأن موقف المتقدمين في المرحلة الخامسة من مسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الذين لم تستكمل إجراءات تعيينهم، ومحمد مصطفى كمال بشأن مشكلات المسابقة التي يبلغ عددها 71 ألف معلم، وأحمد عبد الله العويضي بشأن استبعاد عدد من المتقدمين في مسابقة 30 ألف معلم بالمرحلة الخامسة، ومحمد سامي علي السيد شهدة بشأن نتائج المرحلة الخامسة وما أثير من تساؤلات بشأن عدم ترشيح عدد من المتقدمين رغم اجتيازهم مراحل الاختبارات.

كما تبحث اللجنة طلبات محمد الدماطي بشأن النزول بالوزن لنسبة النجاح من 71% إلى 65% أسوة بالمسابقات السابقة، ومحمود حبيب بشأن إعادة النظر في الوزن النوعي واستكمال تعيين المتقدمين بالمرحلة الخامسة، ومحمد عبد العليم داود بشأن الآليات والمعايير المتبعة في إعلان نتائج المرحلة الخامسة واستبعاد عدد كبير من المتقدمين المستوفين للشروط واجتيازهم الاختبارات والتدريبات المقررة، وسيد أبو بريدعة بشأن الاستغاثات والشكاوى الواردة من عدد كبير من المتقدمين بالمرحلة الخامسة، وبسام الصواف بشأن استبعاد عدد من المتقدمين في المسابقة.

وتناقش اللجنة كذلك طلبات رائف تمراز بشأن مراجعة مدى اتساق معيار الوزن النوعي 71 المطبق في مسابقة الـ30 ألف معلم بالمرحلة الخامسة ومقارنته بالمعايير المطبقة في الدفعات السابقة، وأحمد سعيد أبو عمر بشأن استكمال تعيين المتقدمين وإعادة النظر في معيار نسبة الوزن النوعي، وسامح شاور بشأن آليات توزيع الناجحين بمحافظة البحيرة، ومحمود عادل شعالن بشأن العشوائية والتعسف في التوزيع الجغرافي للمعلمين الجدد.

كما تبحث طلبات نجوى الألفي بشأن شكاوى المتقدمين الذين فوجئوا باستبعادهم من النتيجة النهائية رغم اجتيازهم المراحل والاختبارات، وياسر عرفة بشأن معايير المفاضلة بين المتقدمين، وعلاء قدري بشأن الخلل الإداري في حساب الوزن النوعي لمعدلات العجز الفعلي والتوزيع غير المنصف لدرجات التعيين بقرى مركز دير مواس بمحافظة المنيا، وإيرين سعيد بشأن آليات اختيار المدرسين، ومحمد الصالحي بشأن معايير احتساب الوزن النسبي، وياسر الهضيبي بشأن غموض معايير التقييم والمفاضلة بالمرحلة الخامسة.

وتناقش اللجنة أيضًا طلبي النائب عاصم مرشدي بشأن عدم إدراج عدد من المجتازين لجميع مراحل مسابقة الـ30 ألف معلم والاختبارات والفحوصات والإجراءات المتبعة، وتوزيع عدد من المقبولين في المرحلة الخامسة بمحافظة البحيرة، وخاصة مركزي كوم حمادة وبدر، على الإدارات التعليمية.

كما تبحث طلب النائب أحمد حسين الصياد بشأن إجراءات تعيين 72 ألف معلم على مستوى الجمهورية في ضوء ما سبق أن أعلنته الحكومة من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الاعتمادات المالية والبدء في إجراءات المسابقة لتعيين العدد المستهدف، وطلب النائب حسام حسن الخشت بشأن آليات تنفيذ القرار الوزاري رقم 160 لسنة 2024 الخاص بإعادة تعيين العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية الحاصلين أثناء الخدمة على مؤهلات عليا، وبحث موقف العاملين المستوفين شروط إعادة التعيين لسد العجز في الإدارات التعليمية بمحافظة أسيوط.

لجنة الشئون الدينية والأوقاف

تناقش اللجنة في اجتماعها الأول طلبات الإحاطة المقدمة من النائب عماد عبد الحميد محمد الغنيمي بشأن مستأجري الأوقاف ومشكلات قضايا التجديد المقامة من قبل الهيئة للأهالي وتضررهم من عدم صرف الأسمدة والاحتكار ومشكلة استبدال الأراضي، والنائب محمود محمد حمدي السيد بشأن الارتفاع المفاجئ لأسعار إيجار أراضي الأوقاف بقرية ميت الشيوخ بمركز فارسكور بمحافظة دمياط، والنائب حسين حسن سيد بشأن معايير اختيار مؤسسة طابة للتعاون في تدريب وتأهيل العاملين بالمجال الديني وعرض تفاصيل الاتفاق وضوابط تنفيذه بما يتيح رقابة فعلية على جدواه وسلامة إجراءاته.

كما تأخذ اللجنة في اجتماعها الثاني الرأي النهائي على مشروع خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.

لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة

تناقش اللجنة خلال اجتماعيها الأول والثاني طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أحمد بلال البرلسي بشأن حرمان ذوي الإعاقة السمعية من بطاقات الخدمات المتكاملة بسبب التضارب بين الوزارات، والنائب سامح شاور بشأن سرعة إجراءات إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة وآليات التعامل مع التظلمات.

لجنة الإعلام والثقافة والآثار

تناقش اللجنة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمود عادل شعالن بشأن التراجع الحاد في الأنشطة الثقافية بالقرى وتأخر إحلال وتطوير قصور الثقافة بمركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، والنائب محمد عبد الله زين الدين بشأن إنشاء قصر ثقافة مدينة إدكو بمحافظة البحيرة.

لجنة السياحة والطيران المدني

تواصل اللجنة مناقشة وإقرار خطة عملها خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، فيما يخص قطاعي السياحة والطيران المدني.

لجنة الشئون الصحية

تناقش اللجنة في اجتماعها الأول قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 351 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل المرحلة الجديدة من تطبيق إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والموقع في القاهرة بتاريخ 24 يونيو 2026، وذلك من خلال لجنة مشتركة تضم لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية.

كما تناقش اللجنة في اجتماعها الثاني طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة شيرين عبد العزيز القشاش بشأن عدم البدء في المركز الإقليمي لنقل الدم والبلازما بشبين الكوم، وعدم البدء في إنشاء مستشفى شبين الكوم الجديدة، ونقص أدوية التأمين الصحي المزمنة رغم تحمل المرضى جزءًا من التكلفة.

وتبحث طلبات النائب محمود أبو الخير بشأن عدم الانتهاء من مشروع بناء مستشفى البلينا المركزي بمحافظة سوهاج، والنقص الكبير في المستلزمات الطبية الخاصة بالعمليات الجراحية وعمليات القلب والأوعية الدموية وعمليات العظام بجميع مستشفيات وزارة الصحة، وخاصة محافظة سوهاج، ونقص الميزانيات الخاصة بالمستلزمات الطبية بمستشفيات وزارة الصحة بالمحافظة.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب علي النقيطي بشأن تأخر توفير جهاز (C-ARM) لمستشفى مشتول السوق المركزي بمحافظة الشرقية، وطلب النائب مصطفى عمر بشأن ضرورة إنشاء مستشفى بمدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية.

لجنة النقل والمواصلات

تناقش اللجنة خلال اجتماعاتها الأول والثاني والثالث والرابع طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، وتشمل طلب النائبة نهال أبو وافية بشأن تهالك حالة الطرق الرئيسية التي تربط مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة بالمدن والمراكز المجاورة، ومنها طرق الدلنجات/إيتاي البارود، والدلنجات/الطود/كوم حمادة، والدلنجات/دمنهور عند منطقة الحجناية.

كما تبحث طلب النائب عماد الغنيمي بشأن رفع كفاءة طرق شبراخيت/دمنهور، وشبراخيت/إيتاي البارود، وتكال/إيتاي البارود/الخواتم، وطريق التوفيقية بمحافظة البحيرة.

وتناقش طلب النائب محمد الدامي بشأن الحاجة إلى تطوير منظومة النقل العام بمحافظة البحيرة وإعادة هيكلة مشروع النقل الداخلي والسياحي وتحويله إلى هيئة متخصصة تحت مسمى الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة البحيرة.

وتبحث طلب النائب أحمد عبده العرجاوي بشأن إعادة النظر في تعديل موقع الدوران للخلف الواقع أمام قرية بوالد بعد محطة إمارات مصر بمحافظة البحيرة، وطلب النائب محمود شعالن بشأن إعادة إدراج توقف القطار رقم 14 مكيف روسي بمحطة سكك حديد كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

تناقش اللجنة خلال اجتماعيها الأول والثاني طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، وتشمل طلب النائبة جيلان أحمد بشأن دراسة إلغاء وجود التليفون الأرضي كشرط للحصول على خدمة الإنترنت، وطلب النائب محمد زين الدين بشأن التأخر الشديد في إحلال وتجديد كابلات التليفون الأرضي وتحويلها إلى كابلات الفايبر وما يترتب عليها من سوء خدمة التليفون الأرضي بمركز ومدينة إدكو بمحافظة البحيرة.

كما تناقش طلب النائب محمود عادل شعالن بشأن التباطؤ في تركيب وتوصيل خطوط التليفونات الأرضية وشبكات الإنترنت بمركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وطلب النائبة كريستين عادل بشأن حرمان الكثير من المواطنين بقرى ومراكز محافظة أسيوط من توصيل خدمات الهاتف الأرضي والإنترنت المنزلي لعدم توفير البوكسات والكابلات، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.

لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير

تناقش اللجنة خلال اجتماعاتها الأول والثاني والثالث طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، وتشمل طلب النائب عبد الرحمن بشاري بشأن الانقطاع المتكرر لمياه الشرب ووجود مشكلات تتعلق بسلامتها ومدى مطابقتها للمواصفات الصحية بمناطق البياضية وشرق السكة ونجع الترعة ونجع العوايد بمحافظة الأقصر، وعدم إدراج بعض المناطق المحرومة من خدمة الصرف الصحي بالمحافظة ضمن خطط التنفيذ، وتباطؤ تنفيذ مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها.

كما تناقش طلب النائب أحمد غريب بشأن حرمان أهالي منطقة أرض خضراوية ومنشية الرجولة بحي الجناين من خدمة الصرف الصحي بمحافظة السويس.

وتبحث طلب النائب أحمد فرغلي بشأن قيام صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بوقف التعامل على ملفات الحاجزين لمشروعات الإسكان الاجتماعي «الكراسة الزرقاء» بمحافظة بورسعيد، وطلب النائبين أحمد فرغلي وحسن طارق عمار بشأن قيام صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بتغيير ما تم الاتفاق عليه لحل مشكلة الإسكان التعاوني ببورسعيد 2013، والتي تم تحويلها للإسكان الاجتماعي.

لجنة الإدارة المحلية

تناقش اللجنة خلال اجتماعاتها الأول والثاني والثالث طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن تأخر إصدار التعديلات اللازمة لمعالجة المشكلات والثغرات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي لقوانين التصالح في بعض مخالفات البناء، وتأخر اعتماد وإصدار الأحوزة العمرانية للعديد من القرى والعزب والنجوع، وما يؤدي إليه ذلك من انتشار البناء المخالف والعشوائي.

وتشمل الطلبات النائب حاتم عبد العزيز بشأن تأخر إصدار التعديلات اللازمة لمعالجة مشكلات وثغرات تطبيق قوانين التصالح، وتأخر اعتماد وإصدار الأحوزة العمرانية، والنائب رائف تمراز بشأن تأخر معالجة المشكلات التي كشف عنها تطبيق قانون التصالح، وتأخر استكمال اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية للعديد من المدن والقرى والعزب والنجوع بمحافظة الشرقية، وخاصة المخطط التفصيلي لمدينة صان الحجر.

كما تناقش طلب النائب محمد الصالحي بشأن تأخر مناقشة وإقرار تعديل أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها دون إبداء أسباب واضحة، رغم التوافق خلال دور الانعقاد الأول بين الحكومة وأعضاء مجلس النواب على عشرة بنود، فضلًا عن وجود مقترحات أخرى مطلوب إضافتها أثناء المناقشة لتحقيق التوازن واستقرار القانون وتعظيم موارد الدولة.

لجنة الشباب والرياضة

تناقش اللجنة خلال اجتماعيها الأول والثاني طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة ميرفت عازر بشأن عدم الاستلام النهائي للملعب السباعي بقرية صهرجت الكبرى بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وتطوير ورفع كفاءة مركز شباب مدينة ميت غمر بالمحافظة.

كما تناقش خلال اجتماعيها الثالث والرابع طلبي الإحاطة بشأن إحلال وتجديد الملعب الخماسي بمدينة ميت غمر، وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لمركز شباب قرية تفهنا الأشراف بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وتبحث اللجنة في اجتماعها الخامس طلب الإحاطة المقدم من النائب نبيل أبو وردة بشأن تطوير وإحلال وتجديد نادي جديلة الرياضي بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وفي اجتماعها السادس طلب النائب عماد الغلبان بشأن إهدار المال العام بسبب توقف أعمال إحلال وتجديد تنجيل ملعب ميت يعيش السباعي لأكثر من عامين بمحافظة الدقهلية.

لجنة حقوق الإنسان

تقر اللجنة خلال اجتماعيها الأول والثاني مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، بعد إضافة اقتراحات السادة النواب، إلى جانب عرض الشكاوى الواردة إلى اللجنة