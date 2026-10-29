قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد رفع الفائدة.. العملات الأجنبية تصعد.. سعر الدولار واليورو في البنوك الآن
ملل.. رد فعل غير متوقع من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على مودرن سبورت
أمطار وحرارة.. الأرصاد الجوية: طقس الجمعة متقلب وتحذير من الشبورة
القصة الكاملة لواقعة ضبط 9 أشخاص بينهم 3 سيدات استغلوا الأطفال في التسول بالقاهرة
فوز لا يخفي الأزمات.. الأهلي يتجاوز مودرن سبورت بهدف الساعي وشوبير ينقذ عموتة
ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة خلال سبتمبر مع تسارع الإنفاق الاستهلاكي
تراجع مفاجئ.. سعر الذهب الآن عيار 21 بعد قرار البنك المركزي
طالبة بطب الأسنان لمدبولي: مفيش تكليف.. ورئيس الوزراء يرد: هل يصح وجود 20 طبيبًا على كرسي واحد؟
إجراء عاجل من الشركة العربية المتحدة بعد اختراق إحدى شاشاتها الإعلانية
الأرصاد الجوية تحذر من نشاط الرياح وفرص لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة
اللجنة المصرية في غزة: توزيع مليون رغيف يوميا بالقطاع.. ومصر سيرت قوافل تحمل الخيام
لم أعد أشعر بالفخر.. ممثلة إسرائيلية تنتقد الاحتلال وسياسات المستوطنين على الهواء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

6 ملفات خدمية واتفاقيات بمليارات التمويل.. ماذا يناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل؟

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

يستعد مجلس النواب لعقد جلساته العامة يومي الاثنين والثلاثاء، لمناقشة حزمة من الملفات التشريعية والخدمية والاقتصادية، تتصدرها اتفاقيات تمويل مشروعات تطوير شبكة الكهرباء، وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتحلية المياه، إلى جانب تعديلات قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

ويتضمن جدول الأعمال أيضًا مناقشة ستة طلبات مناقشة عامة تتناول قضايا الصحة والصناعة والزراعة والتعليم وأزمة القمامة، فضلًا عن اتفاقيات تمويل مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي والصناعة الخضراء المستدامة، في إطار نظر المجلس عددًا من الملفات المرتبطة بالخدمات العامة والتنمية الاقتصادية.

الاثنين.. 6 طلبات مناقشة تضع الملفات الخدمية والإنتاجية تحت المجهر

يبدأ مجلس النواب أعماله يوم الاثنين بنظر ستة طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، تتناول عددًا من القضايا التي تمس حياة المواطنين وتؤثر في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وتشمل الطلبات ملف تشغيل الوحدات الصحية بالقرى المستفيدة من مبادرة «حياة كريمة»، ومواجهة نقص الأطباء، في ضوء الطلب المقدم من النائبة سناء السعيد وعشرين عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة في هذا الشأن.

كما يناقش المجلس طلب النائب مختار همام مرسي وعشرين عضوًا، بشأن دعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي وتعزيز الاعتماد على المنتج المصري وخفض الواردات.

وفي الملف الزراعي، يتناول المجلس طلبين بشأن أسعار المحاصيل الزراعية، لا سيما قصب السكر، ودعم الفلاح والمزارع المصري، تقدم بالأول النائب فتحي قنديل وعشرون عضوًا، وبالثاني النائبة رحاب الغول وعشرون عضوًا.

ويمتد جدول المناقشات إلى ملف التعليم، من خلال طلب النائبة لبنى عبد العزيز وعشرين عضوًا بشأن قواعد احتساب المجموع الاعتباري لطلاب شهادات المعادلة والدبلومة الأمريكية، وتطبيق منهج البكالوريا لمادتي اللغة العربية والتاريخ بصورة مفاجئة.

كما يناقش المجلس طلب النائبة راندا مصطفى وعشرين عضوًا بشأن استمرار أزمة القمامة وتراكم المخلفات، وما يرتبط بها من تحديات تواجه منظومة النظافة وإدارة المخلفات.

تمويلات الكهرباء والتأمين الصحي وتحلية المياه.. اتفاقيات على جدول النواب

ويتضمن جدول أعمال الاثنين نظر تقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن طريقة إقرار عدد من الاتفاقيات والتمويلات، وفقًا للقرارات الجمهورية الصادرة بشأنها، وتشمل مشروعات تستهدف تطوير البنية الأساسية ودعم قطاعات الطاقة والصحة والمياه.

ويبحث المجلس اتفاق تمويل مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، المقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ضمن مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نوفي»، والصادر بشأنه قرار رئيس الجمهورية رقم 336 لسنة 2026.

كما ينظر اتفاق تمويل المرحلة الجديدة من تطبيق إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، والصادر بشأنه قرار رئيس الجمهورية رقم 351 لسنة 2026.

ويشمل جدول الأعمال أيضًا الاتفاق الحكومي بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن مشروع توسعة وتحديث شبكة الكهرباء، والصادر بشأنه قرار رئيس الجمهورية رقم 352 لسنة 2026.

وفي قطاع المياه، يناقش المجلس تقارير بشأن منحتي مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، أحد مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج «نوفي»، والممولتين من موارد صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط، وفقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 373 لسنة 2026.

كما يتناول المجلس اتفاق الشراكة بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع تعاون فني لدعم تدريس اللغة الفرنسية باعتبارها لغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية، والصادر بشأنه قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2026.

تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء.. مشروع حكومي أمام البرلمان

ومن أبرز الملفات التشريعية المدرجة على جدول أعمال الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

ويأتي نظر المشروع ضمن الملفات التي تتطلب بحثًا تشريعيًا من اللجان المختصة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات البرلمانية المقررة بشأنه.

الثلاثاء.. تمويل المرحلة الثالثة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر

ويواصل مجلس النواب جلساته يوم الثلاثاء، بنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشؤون الإفريقية والشؤون الاقتصادية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2025، الخاص بالموافقة على اتفاقيتين مع بنك التنمية الإفريقي لتمويل وتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر.

ويأتي المشروع ضمن الملفات المرتبطة بتطوير مرافق الصرف الصحي، فيما تتناول الاتفاقيتان آليات تمويل وتنفيذ المرحلة الثالثة وفقًا لما ورد في تقرير اللجنة المشتركة.

«الصناعة الخضراء المستدامة».. اتفاق تعاون بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2026، المتعلق بالموافقة على اتفاق مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة» بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية.

ويختتم هذا الملف جانبًا من جدول الأعمال الاقتصادي والتمويلي للجلسات، الذي يجمع بين مشروعات تطوير البنية الأساسية، ودعم القطاعات الخدمية، والتعاون التنموي، إلى جانب تعديلات تشريعية وطلبات مناقشة عامة تتناول عددًا من القضايا المطروحة على الساحة المحلية.

الملفات التشريعية والخدمية شبكة الكهرباء أزمة القمامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضراب في مدرسة خاصة بالمعادي

إضراب عن العمل بمدرسة خاصة بالمعادي بسبب ضعف مرتبات المعلمين

الجريدة الرسمية

إسقاط الجنسية المصرية أحد مواليد أسيوط لإقامته خارج البلاد وانضمامه لهيئة أجنبية

مشغولات ذهبية

سعر الذهب اليوم الخميس .. كم وصل عيار 21 الآن؟

رئيس الوزراء

مدبولي: تخفيض أعداد المقبولين في كليات طب الأسنان والصيدلة مقابل زيادة كليات الطب البشري

سعر الدولار

بعد رفع الفائدة 1%.. سعر الدولار في البنوك الآن

الدولار

هل يصل إلى 64.36 جنيه؟.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه

نادر السيد

لن أتنازل عن حقوقي.. نادر السيد يخرج عن صمته بشأن أزمة أتشيمبونج مع الزمالك

فلوس

البنك المركزي يقرر رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

هارب من حكم بالسجن 5 سنوات.. ضبط تاجر مخدرات بحوزته حشيش وشابو وسلاح ناري في الأقصر

المتهمة

رقص بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بالجيزة

المدرس الراحل

إثر أزمة قلبية.. الحزن يخيم على "حاجر دنفيق" بعد وفاة معلم لغة عربية داخل مدرسته بقنا

بالصور

طريقة عمل طاجن سجق بالخضار في الفرن.. وجبة غنية بالنكهات

طريقة عمل طاجن السجق بالخضار
طريقة عمل طاجن السجق بالخضار
طريقة عمل طاجن السجق بالخضار

ماذا يحدث لجسمك عند تناول النودلز سريعة التحضير؟.. خبراء يكشفون مفاجأة

هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟
هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟
هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟

10 دقائق تمارين يوميًا تجلب النوم بعمق.. اعرف أفضل الحركات لمحاربة الأرق

كيف تساعد الرياضة على النوم العميق؟
كيف تساعد الرياضة على النوم العميق؟
كيف تساعد الرياضة على النوم العميق؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد