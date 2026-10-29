قانون تكريم الشهداء وتمويلات الكهرباء والصحة.. أبرز الملفات على طاولة مجلس النواب الاثنين والثلاثاء

يستعد مجلس النواب لعقد جلساته العامة يومي الاثنين والثلاثاء، لمناقشة حزمة من الملفات التشريعية والخدمية والاقتصادية، تتصدرها اتفاقيات تمويل مشروعات تطوير شبكة الكهرباء، وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتحلية المياه، إلى جانب تعديلات قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

ويتضمن جدول الأعمال أيضًا مناقشة ستة طلبات مناقشة عامة تتناول قضايا الصحة والصناعة والزراعة والتعليم وأزمة القمامة، فضلًا عن اتفاقيات تمويل مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي والصناعة الخضراء المستدامة، في إطار نظر المجلس عددًا من الملفات المرتبطة بالخدمات العامة والتنمية الاقتصادية.

الاثنين.. 6 طلبات مناقشة تضع الملفات الخدمية والإنتاجية تحت المجهر

يبدأ مجلس النواب أعماله يوم الاثنين بنظر ستة طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، تتناول عددًا من القضايا التي تمس حياة المواطنين وتؤثر في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وتشمل الطلبات ملف تشغيل الوحدات الصحية بالقرى المستفيدة من مبادرة «حياة كريمة»، ومواجهة نقص الأطباء، في ضوء الطلب المقدم من النائبة سناء السعيد وعشرين عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة في هذا الشأن.

كما يناقش المجلس طلب النائب مختار همام مرسي وعشرين عضوًا، بشأن دعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي وتعزيز الاعتماد على المنتج المصري وخفض الواردات.

وفي الملف الزراعي، يتناول المجلس طلبين بشأن أسعار المحاصيل الزراعية، لا سيما قصب السكر، ودعم الفلاح والمزارع المصري، تقدم بالأول النائب فتحي قنديل وعشرون عضوًا، وبالثاني النائبة رحاب الغول وعشرون عضوًا.

ويمتد جدول المناقشات إلى ملف التعليم، من خلال طلب النائبة لبنى عبد العزيز وعشرين عضوًا بشأن قواعد احتساب المجموع الاعتباري لطلاب شهادات المعادلة والدبلومة الأمريكية، وتطبيق منهج البكالوريا لمادتي اللغة العربية والتاريخ بصورة مفاجئة.

كما يناقش المجلس طلب النائبة راندا مصطفى وعشرين عضوًا بشأن استمرار أزمة القمامة وتراكم المخلفات، وما يرتبط بها من تحديات تواجه منظومة النظافة وإدارة المخلفات.

تمويلات الكهرباء والتأمين الصحي وتحلية المياه.. اتفاقيات على جدول النواب

ويتضمن جدول أعمال الاثنين نظر تقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن طريقة إقرار عدد من الاتفاقيات والتمويلات، وفقًا للقرارات الجمهورية الصادرة بشأنها، وتشمل مشروعات تستهدف تطوير البنية الأساسية ودعم قطاعات الطاقة والصحة والمياه.

ويبحث المجلس اتفاق تمويل مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، المقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ضمن مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نوفي»، والصادر بشأنه قرار رئيس الجمهورية رقم 336 لسنة 2026.

كما ينظر اتفاق تمويل المرحلة الجديدة من تطبيق إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، والصادر بشأنه قرار رئيس الجمهورية رقم 351 لسنة 2026.

ويشمل جدول الأعمال أيضًا الاتفاق الحكومي بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن مشروع توسعة وتحديث شبكة الكهرباء، والصادر بشأنه قرار رئيس الجمهورية رقم 352 لسنة 2026.

وفي قطاع المياه، يناقش المجلس تقارير بشأن منحتي مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، أحد مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج «نوفي»، والممولتين من موارد صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط، وفقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 373 لسنة 2026.

كما يتناول المجلس اتفاق الشراكة بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع تعاون فني لدعم تدريس اللغة الفرنسية باعتبارها لغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية، والصادر بشأنه قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2026.

تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء.. مشروع حكومي أمام البرلمان

ومن أبرز الملفات التشريعية المدرجة على جدول أعمال الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

ويأتي نظر المشروع ضمن الملفات التي تتطلب بحثًا تشريعيًا من اللجان المختصة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات البرلمانية المقررة بشأنه.

الثلاثاء.. تمويل المرحلة الثالثة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر

ويواصل مجلس النواب جلساته يوم الثلاثاء، بنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشؤون الإفريقية والشؤون الاقتصادية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2025، الخاص بالموافقة على اتفاقيتين مع بنك التنمية الإفريقي لتمويل وتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر.

ويأتي المشروع ضمن الملفات المرتبطة بتطوير مرافق الصرف الصحي، فيما تتناول الاتفاقيتان آليات تمويل وتنفيذ المرحلة الثالثة وفقًا لما ورد في تقرير اللجنة المشتركة.

«الصناعة الخضراء المستدامة».. اتفاق تعاون بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2026، المتعلق بالموافقة على اتفاق مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة» بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية.

ويختتم هذا الملف جانبًا من جدول الأعمال الاقتصادي والتمويلي للجلسات، الذي يجمع بين مشروعات تطوير البنية الأساسية، ودعم القطاعات الخدمية، والتعاون التنموي، إلى جانب تعديلات تشريعية وطلبات مناقشة عامة تتناول عددًا من القضايا المطروحة على الساحة المحلية.