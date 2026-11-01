وزارة الثقافة تناقش قضايا الوعي المجتمعي وبناء الإنسان في صالون الثقافة الجماهيرية

ضمن برامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، 27 لقاءًا فكرياً وتوعوياً ضمن فعاليات "صالون الثقافة الجماهيرية"، خلال شهر نوفمبر الجاري.

وتنفذ اللقاءات من خلال الإدارة العامة للثقافة العامة التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية، وبالتنسيق مع الأقاليم والفروع الثقافية، بمشاركة لفيف من الأدباء والمفكرين والأكاديميين.

وتناقش الصالونات الثقافية موضوعات تعنى ببناء الإنسان والوعي المجتمعي والأمن الرقمي، إلى جانب الاحتفاء بالأعياد القومية للمحافظات، ويصاحبها تنظيم معارض للكتب، وعروض فنية، ومعارض للفن التشكيلي، وأمسيات شعرية.

وتنطلق أولى الفعاليات في السابعة مساء الأربعاء 4 نوفمبر، مع لقاء بعنوان "الأمن السيبراني والحماية الرقمية"، تستضيفه دار الكتب بطنطا في محافظة الغربية، بمشاركة د. محمد قطب، د. هناء خليفة، وأشرف مطاوع، وتديره نيفين زايد.

وفي يوم الخميس 5 نوفمبر، يعقد لقاءين في السابعة مساء، الأول بعنوان "محافظة لها تاريخ"، ويستضيفه المركز الثقافي بكفر الشيخ بمناسبة العيد القومي للمحافظة، بمشاركة اللواء تامر عاشور، ومصطفى مرعي، ومحمد عبد العظيم، ويديره طارق محمد مرسي، وينفذ الثاني بأسوان تحت عنوان "المسئولية وبناء المجتمع"، بمشاركة د. سهير المصري، وعلي السمان، وأماني حسن.

ويشهد يوم الاثنين 9 نوفمبر لقاءً بعنوان "مخاطر التغير المناخي" بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، بمشاركة د. ميرفت مصطفى عبد المجيد، د. إيمان محمد السعيد، وتديره نجلاء خليل.

ويقام في يوم الثلاثاء 10 نوفمبر لقاء بعنوان "المسئولية وبناء المجتمع"، ببيت ثقافة الشهداء بالمنوفية، بمشاركة د. صبري فوزي أبو حسين، ومحمد فرحات، وقطب حبيب، ويديره عبد الفتاح البقلي.

وتتواصل الفعاليات يوم الأربعاء 11 نوفمبر، بمكتبة صول الثقافية بالجيزة، مع لقاء بعنوان "المواطنة وقبول الآخر"، بمشاركة د. ربيع شكري، وأحمد محمد البدري، وعصام أنور، ويديره جرجس يوسف.

ويشهد يوم الخميس 12 نوفمبر لقاءً بعنوان "المسئولية وبناء المجتمع" بمركز أبو حماد بالشرقية، بمشاركة عامر علي محمد، ومحمد عبد اللطيف مهدي، وهناء حامد عطا، ويديره محمد جمعة.

وفي يوم الجمعة 13 نوفمبر، يُعقد لقاء بعنوان "الوعي وإعمال العقل" ببيت ثقافة شطورة بسوهاج، بمشاركة عبد الحافظ بخيت وهاني محمود محمود، ويديره محمد عمر أبو زيد.

ويشهد يوم الاثنين 16 نوفمبر أربعة لقاءات تقام جميعها في السابعة مساءً؛ الأول بمكتبة الطفل والشباب بقفط بمحافظة قنا بعنوان "ترشيد المياه ضرورة قومية"، بمشاركة المهندسين حمدي جاد علي، وحمام المصري، ومحمد محسن، وتديره سناء مصطفى.

ويعقد اللقاء الثاني بمدرسة التمريض الثانوية بصدفا في أسيوط بعنوان "الإدمان الرقمي وطرق الحماية"، بمشاركة أسماء عبد الرحمن، وأحمد علي صالح، وعبد العظيم علي، وتديره آيات حسين.

ويقام اللقاء الثالث بقصر ثقافة الخارجة بالوادي الجديد بعنوان "الأدب والمكان.. الخصوصية الثقافية والتأثير"، بمشاركة مصطفى معاذ ومحمد الصياد، ويديره ناصر محسب.

ويحمل اللقاء الرابع العنوان نفسه، ويعقد بالساحة الشعبية بدمياط، بمشاركة ناصر العزبي، وآمال سالم، ودعاء البطراوي.

ويشهد يوم الثلاثاء 17 نوفمبر لقاءين، الأول بقصر ثقافة السلام بالقاهرة بعنوان "مخاطر التغير المناخي"، بمشاركة محمد أبو شادي، ورضا رضوان، ويديره محمد جودة.

ويقام الثاني بمسرح قصر ثقافة ببا ببني سويف، تحت عنوان "الأمن السيبراني والحماية الرقمية"، بمشاركة صموئيل أثناسيوس، وشريف حمدي، ومحمود وفدي، وتديره سلمى القضابي.

وفي يوم الأربعاء 18 نوفمبر يعقد لقاء في السابعة مساء بمحافظة شمال سيناء، بعنوان "الأمن السيبراني والحماية الرقمية"، بمشاركة د. محمد مختار المرادمي، وعلاء محمد علي، وجهاد حمدي سليمان, ويديره محمد أحمد أبو حج.

كما يعقد في التوقيت نفسه، لقاء تشهده كلية الآداب ببورسعيد بعنوان "مخاطر التغير المناخي"، بمشاركة د. أحمد صابرؤ د. مصطفى فرحات، وتديره د. دينا البرنس عادل، فيما يستقبل بيت ثقافة فيصل بالسويس لقاء بعنوان "الوعي إعمال العقل"، بمشاركة صبحي عمر ومحسن خزيم، ويديره علاء الدين علي.

ويعقد يوم الخميس 19 نوفمبر لقاءان؛ الأول بمركز مطاي بالمنيا بعنوان "المسئولية وبناء المجتمع"، بمشاركة د. محمد عبد الظاهر، وموسى نجيب موسى، ويديره هاني رمضان.

ويقام الثاني ببيت ثقافة تمي الأمديد بالدقهلية بعنوان "دور القوى الناعمة في بناء الإنسان"، بمشاركة د. رشا الفوال، وعبد الله رجال، وطارق العوضي.

ويشهد مركز شباب إبشواي بالفيوم لقاء الجمعة 20 نوفمبر، بعنوان "ترشيد المياه ضرورة قومية"، بمشاركة المهندس محمد أحمد محمود، والعميد أحمد طايع، وعصام الزهيري، ويديره كريم سليم.

وفي يوم الاثنين 23 نوفمبر يعقد لقاء بمركز النيل للإعلام بمطروح بعنوان "الإدمان الرقمي وطرق الحماية"، بمشاركة د. شيماء سعيد، د. أميرة لطفي، ومروة صلاح، وتديره منال جابر.

وفي يوم الثلاثاء 24 نوفمبر، يعقد لقاءان في السابعة مساءً؛ الأول بقصر ثقافة الإسماعيلية بعنوان "دور القوى الناعمة في بناء الإنسان"، بمشاركة حسن سلطان وأحمد عليوة، ويديره وليد فؤاد.

ويقام الثاني بقصر ثقافة طور سيناء، بعنوان "الأدب والمكان.. الخصوصية الثقافية والتأثير"، بمشاركة محمد الدسوقي، وأحمد بدير، وتديره رحاب الشيخ.

وتحتفل محافظة الأقصر بعيدها القومي يوم الأربعاء 25 نوفمبر، من خلال لقاء بعنوان "الأقصر المدينة الفريدة" يشهده قصر ثقافة حاجر العديسات في العاشرة صباحا، بمشاركة وليد الضوي، وسيد صدقي، ويحيى بحر، وسالم أحمد.

فيما يستقبل قصر ثقافة القناطر الخيرية بالقليوبية، في السابعة مساء اليوم نفسه، لقاء بعنوان "العنف الأسري.. الرؤى والحلول"، بمشاركة جواد البابلي، ومحمد إبراهيم الهباش، ويديره محمد صبحي.

وتختتم الفعاليات يوم الخميس 26 نوفمبر في السابعة مساءً بلقاءين؛ الأول ببيت ثقافة سفاجا بالبحر الأحمر بعنوان "الأدب والمكان.. الخصوصية الثقافية والتأثير"، بمشاركة الأديب شاذلي عبد العزيز.

ويأتي الثاني بعنوان "ترشيد المياه ضرورة قومية"،

وينفذ ببيت ثقافة إيتاي البارود بالبحيرة، بمشاركة صالح إبراهيم، وهبة الجويلي، ومحمد هلل، ويديره محمد الشاعر.