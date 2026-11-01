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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ملائكة وبسيوني يرفعان علم مصر في مشهد أولمبي بـ داكار

منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام

رفع محمد البسيوني، لاعب منتخب مصر للفروسية، وملائكة محمد، لاعبة منتخب مصر للريشة الطائرة، في مقدمة المشهد المصري خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، بعدما تقدما طابور عرض البعثة المصرية حاملين علم مصر، في مشهد يليق بقيمة الراية الوطنية وشرف تمثيلها في المحفل الأولمبي.

في المشهد الأولمبي الكبير، لا توجد لحظة أكثر بهاءً من تلك التي يتقدم فيها أبناء الوطن صفوف المشاركين، حاملين علم بلادهم، وكأنهم يحملون معهم حكاية وطن وحلم أجيال تتطلع إلى المستقبل.

لم تكن مجرد مشاركة في طابور عرض، وإنما لحظة تختصر معنى الانتماء، وتمنح شباب الرياضة المصرية فرصة الظهور في واجهة العالم، وهم يحملون أحلامهم وطموحاتهم تحت راية وطن لا يتوقف عن صناعة الأبطال.

وتخوض مصر منافسات الدورة ببعثة تضم 45 لاعبًا ولاعبة، يتنافسون في 19 لعبة رياضية، وسط تحديات استثنائية فرضتها قيود الأعداد التي وضعتها اللجنة المنظمة، إلى جانب غياب ألعاب اعتادت الرياضة المصرية التألق فيها، وفي مقدمتها رفع الأثقال والخماسي الحديث والكاراتيه.

ورغم اختلاف خريطة المنافسة تبقى المشاركة المصرية أكبر من حسابات الميداليات؛ فهي مساحة لاكتساب الخبرات، واكتشاف المواهب، وصناعة جيل جديد يتعلم كيف ينافس العالم ويرفع علم بلاده على منصات التتويج.

منتخب مصر للفروسية منتخب مصر منتخب مصر للريشة الطائرة دورة الألعاب الأولمبية للشباب علم مصر

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