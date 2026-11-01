محافظ أسوان يلتقى الرئيس التنفيذي لفروع البنك الزراعي المصري

التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالرئيس التنفيذى لفروع البنك الزراعى المصرى فايزة أحمد ، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع نطاق المبادرات المجتمعية التي تستهدف مساندة الأسر الأولى بالرعاية وتوفير إحتياجاتها الأساسية .

ويأتى ذلك فى ضوء حرص محافظة أسوان على تعزيز أوجه التعاون مع مؤسسات القطاع المصرفى والبنوك الوطنية وتفعيل دور المسئولية المجتمعية فى دعم الفئات الأكثر احتياجاً .

تعزيز التعاون المشترك وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية



وخلال اللقاء الذى حضره عمران أحمد حسن رئيس منطقة جنوب الصعيد ، والدكتور يسرى بحر رئيس قطاع البنك الزراعى بأسوان ، أكد المهندس عمرو لاشين على أهمية تعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع المصرفى فى تنفيذ المبادرات المجتمعية التى تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية ، مشيراً إلى أن تكامل الجهود بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات الدولة والقطاع المصرفى يمثل ركيزة أساسية لتوسيع مظلة الحماية الإجتماعية ، والوصول بالخدمات والمساعدات إلى الفئات الأكثر إحتياجاً .

تقدير المحافظة للدور المجتمعى للبنك الزراعى



وأعرب محافظ أسوان عن تقديره للدور المجتمعى الذى يقوم به البنك الزراعى المصرى ومشاركته الفاعلة فى المبادرات التى تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ، مؤكداً حرص المحافظة على إستمرار التنسيق والتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية بما يسهم فى تحسين مستوى معيشة الأسر المستحقة وتلبية إحتياجاتها الأساسية .

650 ألف جنيه من البنك الزراعى لتوفير المواد الغذائية للأسر المستحقة



وفى هذا السياق ، قدم البنك الزراعى المصرى مساهمة مجتمعية بقيمة 650 ألف جنيه ، تمثلت فى توفير 1300 كوبون لشراء المواد الغذائية لصالح الأسر الأكثر إحتياجاً بمحافظة أسوان ، بواقع 500 جنيه لكل كوبون ، بما يتيح للمستفيدين إختيار وصرف السلع الغذائية وفقاً لإحتياجاتهم ، ويعزز من وصول أوجه الدعم إلى مستحقيه .

البنك الزراعى يؤكد إستمرار دعمه للمبادرات المجتمعية بأسوان

ومن جانبها ، أكدت الرئيس التنفيذى لفروع البنك الزراعى المصرى حرص البنك على تعزيز أطر التعاون مع محافظة أسوان ، وتفعيل دو