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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يلتقى الرئيس التنفيذي لفروع البنك الزراعي المصري

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمد عبد الفتاح

التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالرئيس التنفيذى لفروع البنك الزراعى المصرى فايزة أحمد ، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع نطاق المبادرات المجتمعية التي تستهدف مساندة الأسر الأولى بالرعاية وتوفير إحتياجاتها الأساسية  .

ويأتى ذلك فى ضوء حرص محافظة أسوان على تعزيز أوجه التعاون مع مؤسسات القطاع المصرفى والبنوك الوطنية وتفعيل دور المسئولية المجتمعية فى دعم الفئات الأكثر احتياجاً .

تعزيز التعاون المشترك وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية


وخلال اللقاء الذى حضره عمران أحمد حسن رئيس منطقة جنوب الصعيد ، والدكتور يسرى بحر رئيس قطاع البنك الزراعى بأسوان ، أكد المهندس عمرو لاشين على أهمية تعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع المصرفى فى تنفيذ المبادرات المجتمعية التى تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية ، مشيراً إلى أن تكامل الجهود بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات الدولة والقطاع المصرفى يمثل ركيزة أساسية لتوسيع مظلة الحماية الإجتماعية ، والوصول بالخدمات والمساعدات إلى الفئات الأكثر إحتياجاً .

تقدير المحافظة للدور المجتمعى للبنك الزراعى


وأعرب محافظ أسوان عن تقديره للدور المجتمعى الذى يقوم به البنك الزراعى المصرى ومشاركته الفاعلة فى المبادرات التى تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ، مؤكداً حرص المحافظة على إستمرار التنسيق والتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية بما يسهم فى تحسين مستوى معيشة الأسر المستحقة وتلبية إحتياجاتها الأساسية .

650 ألف جنيه من البنك الزراعى لتوفير المواد الغذائية للأسر المستحقة


وفى هذا السياق ، قدم البنك الزراعى المصرى مساهمة مجتمعية بقيمة 650 ألف جنيه ، تمثلت فى توفير 1300 كوبون لشراء المواد الغذائية لصالح الأسر الأكثر إحتياجاً بمحافظة أسوان ، بواقع 500 جنيه لكل كوبون ، بما يتيح للمستفيدين إختيار وصرف السلع الغذائية وفقاً لإحتياجاتهم ، ويعزز من وصول أوجه الدعم إلى مستحقيه .

البنك الزراعى يؤكد إستمرار دعمه للمبادرات المجتمعية بأسوان
ومن جانبها ، أكدت الرئيس التنفيذى لفروع البنك الزراعى المصرى حرص البنك على تعزيز أطر التعاون مع محافظة أسوان ، وتفعيل دو

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