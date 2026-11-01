أسوان.. تنفيذ 117 نشاطاً سكانياً وتوعوياً بمختلف المراكز والمدن

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود وأنشطة وحدة السكان بالمحافظة خلال شهر أكتوبر الجارى بمختلف المراكز والمدن ، والتى شهدت تنفيذ 117 نشاطاً متنوعاً ، استفاد منها 10 آلاف و145 مواطناً ومواطنة من الأطفال والشباب والأسر من الجنسي، وذلك فى إطار دعم جهود الدولة لتحسين الخصائص السكانية وتحقيق التنمية المستدامة.

يأتي ذلك فى ضوء اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالقضية السكانية ، وتنفيذاً لمستهدفات رؤية مصر 2030 ، ووفقاً لرؤية أسوان 2040 الهادفة إلى الاستثمار فى رأس المال البشرى .

دعم حكومى ومتابعة مستمرة

وتأتي هذه الجهود فى إطار الرعاية المباشرة من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، والدعم الفنى المتواصل من الوحدة المركزية للسكان بالوزارة برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، بهدف خفض معدلات النمو السكاني، وتحسين الخصائص السكانية، ودعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023 – 2030)، بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والإرتقاء بجودة الحياة للمواطنين .

وأوضحت رانيا مغربى مدير وحدة السكان بالمحافظة، أنه بناءً على توجيهات محافظ أسوان ، واصلت الوحدة تنفيذ سلسلة من المبادرات والأنشطة التنموية والتوعوية، عقب رصد المشكلات والإحتياجات السكانية بمختلف المراكز والقرى، وتحديد أولويات التدخل بالتنسيق مع الوحدات المحلية والجهات التنفيذية والشريكة، بما يضمن سرعة وضع الحلول المناسبة من خلال المبادرات المجتمعية، ودعم محاور الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، وتحقيق الإستجابة الفاعلة للقضية السكانية .

تمكين المرأة والتوعية بالقضية السكانية داخل المؤسسات التعليمية



الإستثمار فى رأس المال البشرى

وفى إطار محور الإستثمار فى رأس المال البشرى، نفذت وحدة السكان عدداً من المبادرات النوعية، من أبرزها «صحتك تهمنا»، و«دعمك حق»، و«أدرب وأتأهل»، و«يلا نشتغل»، و«رواد العمل السكانى»، و«المسئولية الرقمية»، و " نحو جيل واعى " ، وذلك من خلال تنظيم الندوات واللقاءات التوعوية التى إستهدفت رفع مستوى الوعى المجتمعى، وتنمية المهارات والقدرات، وتعزيز المشاركة الإيجابية لمختلف فئات المجتمع فى جهود التنمية .

وفى إطار دعم المرأة المصرية وتعزيز الوعى السكانى لدى الأجيال الجديدة ، واصلت الوحدة تنفيذ مبادرات «رواد العمل السكانى» من خلال تنظيم ندوات توعوية للطلاب بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، للتعريف بالقضية السكانية وأهمية التطوع والعمل السكانى، والتوعية بالمفاهيم السكانية والصحية، وتصحيح المفاهيم المجتمعية المغلوطة، بما يسهم فى بناء جيل أكثر وعياً وقدرة على المشاركة فى مواجهة التحديات السكانية.

قرى بلا أمية

وضمن محور التعليم والتعلم، تم تنفيذ مبادرة «قرى بلا أمية»، والتى تستهدف تغيير النظرة التقليدية لمفهوم الأمية بإعتبارها قضية مجتمعية وتنموية، والعمل على جعل محو الأمية مدخلاً للتمكين والتنمية من خلال رفع الوعى التكنولوجى ، وتعزيز القدرة على إستخدام الإنترنت والوسائل الرقمية الحديثة بما يفتح آفاقاً أوسع للتعلم وإكتساب المهارات .

التواصل والإعلام.. نشر الوعى السكانى وتعزيز الثقافة المجتمعية

وفى محور الإتصال والإعلام، نفذت وحدة السكان مبادرتى «تحدث معه» و«ثقافتنا فى معرفتنا»، بالتعاون مع مختلف الهيئات ومؤسسات المجتمع المدنى، بهدف نشر الوعى بالقضية السكانية، والتعريف بمحاور وأهداف الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، وربطها بمستهدفات رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، بما يعزز دور الإعلام والتواصل المجتمعى فى دعم جهود الدولة لتحقيق التوازن السكانى والتنمية الشاملة .