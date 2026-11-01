أخبار أسوان | أنشطة جامعية.. وتكريم لفنان تشكيلي.. وحملات لرفع الإشغالات وإزالة التعديات

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان من أهمها..

جامعة أسوان:اعتماد دليل موحد لكتابة الرسائل العلمية وتدريب 441 باحثًا على أخلاقيات البحث العلمي



فقد أكد الدكتور أشرف إمام عبد الرضي، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان،أنه تحرص الجامعة على تطوير منظومة البحث العلمي والارتقاء بجودة الرسائل العلمية، من خلال دعم الوحدات المتخصصة وتوفير البرامج التدريبية التي تسهم في بناء قدرات الباحثين، وترسيخ قواعد النزاهة والأمانة الأكاديمية، بما يتماشى مع المعايير العلمية المعتمدة ويعزز مكانة الجامعة البحثية.

محافظ أسوان يكرم موهبة فنية من ذوى الإعاقة الحركية .. ويشيد بإبداع الفنان ناصر عبد العزيز الذى تحدى إعاقته بريشة الفن والإبداع



حرص محافظ أسوان المهندس عمرو لاشين على إهداء شهادة تقدير للفنان التشكيلى الموهوب ناصر عبد العزيز يس من ذوى الإعاقة الحركية تقديراً لموهبته الفنية المتميزة وإبداعاته فى مجال الرسم .

ويأتى ذلك فى لفتة إنسانية طيبة تعكس إهتمام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بدعم ورعاية الموهوبين والمبدعين من أبناء المحافظة ، وخاصة من ذوى الإعاقة .

جهود متنوعة



حملات مكبرة بمختلف أحياء وقرى أسوان لرفع كفاءة الخدمات وتحسين مستوى النظافة والإنارة



تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان تنفيذ سلسلة من الحملات الميدانية المكثفة وأعمال الصيانة والمتابعة بمختلف القرى والأحياء، وذلك تحت إشراف محمد محمود ربيع، نائب رئيس المدينة، وبمتابعة نواب رئيس المدينة، ورؤساء الأحياء والقرى.

المرحلة الثالثة من الموجة 30 .. إزالة 94 تعديا على أراضي بناء وزراعية في أسوان



تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود الأجهزة التنفيذية فى تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ30 لإزالة التعديات، والتى تستمر فعالياتها حتى 13 نوفمبر المقبل، وذلك فى إطار جهود الدولة لاسترداد حق الشعب والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدى عليها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية.

محافظ أسوان: ضبط 17 طناً و700 لتر سولار وسلاح نارى و7 سيارات مخالفة



تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج الحملات والجهود الأمنية والشرطية التى تنفذها الأجهزة الأمنية بالمحافظة ، بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان للتصدى لمختلف صور المخالفات والحفاظ على الإنضباط العام .

محافظ أسوان يثمن إنجازاً طبياً جديداً بمستشفيات الجامعة.. نجاح علاج دوالى الساقين بالقسطرة



أثنى المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، على النجاحات الطبية المتواصلة التى يحققها قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفيات جامعة أسوان، والتى تعكس ما تشهده المنظومة الطبية من تطور ملحوظ فى استخدام أحدث التقنيات العلاجية، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء المحافظة ومحافظات جنوب الصعيد.