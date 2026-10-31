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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المرحلة الثالثة من الموجة 30 .. إزالة 94 تعديا على أراضي بناء وزراعية في أسوان

ازالة تعديات
ازالة تعديات
محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود الأجهزة التنفيذية فى تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ30 لإزالة التعديات، والتى تستمر فعالياتها حتى 13 نوفمبر المقبل، وذلك فى إطار جهود الدولة لاسترداد حق الشعب والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدى عليها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية.

إزالات
وأوضح محافظ أسوان أن الجهود المكثفة التى تم تنفيذها ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من الموجة أسفرت حتى الآن عن إزالة 60 حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة بمساحة إجمالية بلغت 10 آلاف و938 م2، بالإضافة إلى إزالة 34 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة وصلت إلى 1.5 فدان ، بما يعكس جدية الدولة فى التعامل الفورى مع مخالفات البناء والتعديات بمختلف صورها.

تنسيق كامل 

تأتى هذه الحملات فى ظل المتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبإشراف وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض، وبمتابعة من السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ، وبالتعاون والتنسيق الكامل مع الأجهزة الشرطية والأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم وفاعلية، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.


وأكدت محافظة أسوان إستمرار حملات الإزالة والمتابعة الميدانية حتى إنتهاء المرحلة الثالثة من الموجة الـ30، مع عدم التهاون فى مواجهة أى محاولات جديدة للتعدى حفاظاً على حقوق الدولة ومقدراتها ، وصوناً للرقعة الزراعية ، وترسيخاً لسيادة القانون .

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