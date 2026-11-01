مواعيد مباريات اليوم الأحد 1-11-2026 .. والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم، اليوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2026، إقامة عدد كبير من المباريات القوية والمثيرة في مختلف البطولات والمسابقات، سواء على مستوى الدوريات الأوروبية الكبرى أو الدوري التركي.

وتحظى مواجهات الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي والفرنسي والتركي باهتمام جماهيري كبير، في ظل المنافسة القوية بين الأندية على حصد النقاط وتحسين مراكزها في جداول الترتيب.

وتتصدّر قمة ليفربول وآرسنال أبرز مباريات اليوم، حيث يلتقي الفريقان ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها كل طرف لتحقيق نتيجة إيجابية.

كما يخوض طرابزون سبور، بقيادة النجم المصري محمد صلاح، مواجهة أمام جازينتاب ضمن منافسات الدوري التركي، بينما تشهد الليجا الإسبانية مباراة ريال مدريد أمام راسينج سانتاندير، إلى جانب عدد من المواجهات المهمة في بقية المسابقات.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

* ليفربول ضد آرسنال، الساعة 6:30 مساءً، عبر قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

* خيتافي ضد إشبيلية، الساعة 3 عصرًا، عبر قناة beIN Sports HD 3.

* راسينج سانتاندير ضد ريال مدريد، الساعة 5:15 مساءً، عبر قناة beIN Sports HD 2.

* إلتشي ضد فالنسيا، الساعة 7:30 مساءً، عبر قناة beIN Sports HD 3.

* أتلتيك بيلباو ضد ريال سوسيداد، الساعة 10 مساءً، عبر قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم

* آميد سبورتيف ضد أيوب سبور، الساعة 12:30 ظهرًا.

* إسطنبول باشاك شهير ضد سامسون سبور، الساعة 3 عصرًا.

* طرابزون سبور ضد جازينتاب، الساعة 3 عصرًا، عبر قناة beIN Sports HD 1.

* قاسم باشا ضد بشكتاش، الساعة 6 مساءً، عبر قناة beIN Sports HD 6.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

* كومو ضد فينيسيا، الساعة 1:30 ظهرًا، عبر قناة stc tv.

* فروسينوني ضد تورينو، الساعة 4 عصرًا، عبر قناة stc tv.

* لاتسيو ضد كالياري، الساعة 4 عصرًا، عبر قناة stc tv.

* ليتشي ضد جنوى، الساعة 7 مساءً، عبر قناة stc tv.

* يوفنتوس ضد نابولي، الساعة 9:45 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

* ستراسبورج ضد أوكسير، الساعة 4 عصرًا، عبر قناة beIN Sports HD 4.

* ليون ضد أنجييه، الساعة 6:15 مساءً، عبر قناة beIN Sports HD 5.

* باريس ضد موناكو، الساعة 6:15 مساءً، عبر قناة beIN Sports HD 4.

* مارسيليا ضد تولوز، الساعة 9:45 مساءً، عبر قناة beIN Sports HD 2.

وتتجه الأنظار بشكل خاص إلى قمة ليفربول وآرسنال، ومواجهة ريال مدريد، وظهور محمد صلاح مع طرابزون سبور، في يوم كروي حافل بالمواجهات المنتظرة