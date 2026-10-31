مواعيد مباريات اليوم.. قمة برشلونة وألافيس ومواجهة نارية بين تشيلسي ومانشستر يونايتد

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم اليوم السبت 31 أكتوبر 2026 إقامة عدد كبير من المباريات المهمة في مختلف المسابقات المحلية والقارية حيث تتجه الأنظار إلى مواجهات قوية في الدوريات الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني، إلى جانب منافسات الدوري المصري والسعودي.

وتتصدر مباريات اليوم مواجهة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي فيما يستضيف برشلونة نظيره ديبورتيفو ألافيس ضمن منافسات الدوري الإسباني بينما يشهد الدوري الإيطالي ديربي مدينة ميلانو بين ميلان وإنتر ميلان.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

- أبو قير للأسمدة × غزل المحلة – الساعة 5 مساءً على قناة On Sport Plus.

- سيراميكا كليوباترا × زد – الساعة 8 مساءً على قناة On Sport.

- بتروجت × سموحة – الساعة 8 مساءً على قناة On Sport Max.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- تشيلسي × مانشستر يونايتد – الساعة 2:30 ظهرًا على قناة beIN Sports HD 1.

- بورنموث × ليدز يونايتد – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 4.

- برينتفورد × نوتنجهام فورست – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 2.

- كوفنتري سيتي × سندرلاند – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports XTRA 2.

- هال سيتي × إيبسويتش تاون – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.

- مانشستر سيتي × برايتون – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

- توتنهام هوتسبير × كريستال بالاس – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

- أستون فيلا × فولهام – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- ليفانتي × أتلتيكو مدريد – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 5.

- رايو فاليكانو × سيلتا فيجو – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 5.

- ريال بيتيس × مالاجا – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 2.

- برشلونة × ديبورتيفو ألافيس – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- بولونيا × مونزا – الساعة 4 عصرا على قناة stc tv.

- أودينيزي × روما – الساعة 7 مساءً على قناة stc tv.

- ميلان × إنتر ميلان – الساعة 9:45 مساءً على قناة stc tv.