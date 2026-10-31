الأهلي يبدأ الاستعداد لمباراة المقاولون بكأس عاصمة مصر.. وأقطاي يواصل التأهيل

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه استعدادًا لخوض مباراة المقاولون العرب، التي من المقرر أن تجمع الفريقين يوم الاثنين في إطار منافسات بطولة ‏كأس عاصمة مصر.‏

الأهلي يبدأ الاستعداد لمباراة المقاولون بكأس عاصمة مصر

عاد الفريق لاستئناف مرانه صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة 24 ساعة، عقب الفوز على مودرن ‏سبورت بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الخميس الماضي في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.‏

أدى اللاعبون تدريبات استشفائية قبل بداية المران الذي اشتمل على العديد من الفقرات الخططية والتدريبات التخصصية، بينما خضع حراس المرمى ‏لمران قوي ضمن برنامج تجهيز الجميع للمباريات.‏

وواصل أقطاي عبدالله لاعب الفريق أداء تدريبات العلاج الطبيعي والتأهيل من إصابته بآلام في الحوض، لتجهيزه بشكل مناسب قبل العودة للمشاركة ‏في التدريبات الجماعية.‏