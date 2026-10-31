تعرف على موعد مباراتي مصر ومالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2027

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مواجهتين مهمتين أمام منتخب مالاوي، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027 في إطار سعي الفراعنة لمواصلة مشوارهم نحو التأهل للبطولة القارية.

موعد مباريات منتخب الفراعنة

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع مالاوي في المواجهة الأولى يوم الجمعة 13 نوفمبر المقبل على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساء قبل أن تتجدد المواجهة بين المنتخبين يوم الثلاثاء 17 نوفمبر في مالاوي وتحديدا على استاد بينجو الدولي في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

موعد معسكر منتخب مصر

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن انطلاق المعسكر المقبل يوم 9 نوفمبر بمركز المنتخبات الوطنية على أن يتم الإعلان عن قائمة اللاعبين يوم 8 نوفمبر استعدادا للمباراتين.

ويدخل المنتخب المصري المواجهتين بعدما جمع 4 نقاط في أول جولتين بالتساوي مع منتخب أنجولا حيث استهل مشواره بالتعادل السلبي أمام أنجولا قبل تحقيق الفوز على جنوب السودان بخمسة أهداف دون مقابل فيما يمتلك منتخب مالاوي 3 نقاط.

ويسعى الجهاز الفني للفراعنة إلى تحقيق الفوز في المباراتين وحصد النقاط الست من أجل تعزيز صدارة المجموعة والاقتراب من حسم بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027 التي تستضيفها كينيا وأوغندا وتنزانيا.