كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر وموعد إعلان القائمة ومواعيد المباريات

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، لخوض مواجهتين أمام منتخب مالاوي خلال شهر نوفمبر المقبل، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية.

وأعلن إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، تفاصيل المعسكر المقبل ومواعيد المباراتين، المقرر إقامتهما خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر.

وينطلق معسكر منتخب مصر يوم 9 نوفمبر 2026 بمركز المنتخبات الوطنية.

موعد الاعلان عن قائمة منتخب مصر

من المقرر الإعلان عن قائمة منتخب مصر يوم 8 نوفمبر 2026، قبل انطلاق المعسكر بيوم واحد.

مواعيد مباريات منتخب مصر أمام مالاوي

الجولة الثالثة

مصر × مالاوي

13 نوفمبر

الملعب: استاد القاهرة الدولي.

التوقيت: 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة الرابعة

مالاوي × مصر

17 نوفمبر

الملعب: استاد بينجو الدولي في مالاوي.

التوقيت: 3 عصرًا بتوقيت مالاوي وهو نفس توقيت القاهرة.

يخوض المنتخب المواجهتين برصيد 4 نقاط في صدارة المجموعة عقب التعادل مع أنجولا دون أهداف في الجولة الأولى ثم الفوز على جنوب السودان بخمسة أهداف دون رد في الجولة الثانية

ويسعى الجهاز الفني بقيادة حسام حسن لتحقيق الفوز في مواجهتي مالاوي، لتعزيز صدارة المجموعة والاقتراب من التأهل إلى نهائيات كأس الأمم.