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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مين هيقبل يدرب الأهلي؟.. إبراهيم فايق يحذر من رحيل عموتة فى الوقت الحالى

الحسين عموته
الحسين عموته
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

حذر الإعلامي إبراهيم فايق من فكرة رحيل المدرب المغربي الحسين عموتة عن القيادة الفنية للنادي الأهلي، في ظل الجدل المثار حول مستوى الفريق تحت قيادته، مؤكدًا أن النتائج التي يحققها المدرب قد تجعل التفاوض مع مدير فني أجنبي جديد أمرًا صعبًا.

وقال إبراهيم فايق، خلال تصريحات تلفزيونية، إن أي مدرب أجنبي قد يتردد في قبول تدريب الأهلي حال رحيل عموتة، رغم النتائج التي حققها مع الفريق، موضحًا أن المدرب الجديد سينظر إلى قرار الإقالة باعتباره استغناءً عن مدير فني حقق 9 انتصارات وتعادل في مباراتين بسبب عدم الرضا عن مستوى الأداء.

وأضاف فايق: «لو مشيت عموتة وجيت تتفاوض مع مدرب أجنبي، هيقول دول مشوا مدرب كسبان 9 ماتشات ومتعادل ماتشين عشان المستوى وحش»، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأمور يجري تداولها بالفعل في الجلسات والنقاشات بين المدربين.

وتأتي تصريحات فايق في ظل الانتقادات الموجهة إلى أداء الأهلي تحت قيادة عموتة، رغم استمرار الفريق في تحقيق النتائج الإيجابية، وهو ما يفتح باب النقاش حول مدى تأثير مستوى الأداء على مستقبل المدرب داخل القلعة الحمراء.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا صعبًا على مودرن سبورت بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين الخميس الماضي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي في الدوري الممتاز

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، جمعها من 8 مباريات، بعدما حقق الفوز في 6 مواجهات وتعادل في مباراتين أمام المقاولون العرب والقناة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام السكة الحديد

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة السكة الحديد، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بعدما نجح الأخير في حجز مقعده بالدور المقبل عقب الفوز على النصر في الدور التمهيدي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والسكة الحديد يوم السبت 7 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز في مستهل مشواره بالبطولة، ومواصلة المنافسة على اللقب، في ظل تطلعات جماهيره لحصد المزيد من البطولات المحلية.

المدرب المغربي الحسين عموتة إبراهيم فايق الأهلي مودرن سبورت مباراة الأهلي والسكة الحديد

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