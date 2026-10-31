إعلامي: كل الطرق تقود إلى أن أزمة الأهلي عند عموتة

تحدث الإعلامي أحمد أسامة عن أزمة الأداء داخل النادي الأهلي، رغم تحقيق الفريق 9 انتصارات وتعادلين دون تلقي أي هزيمة، مؤكدًا أن هناك علامات استفهام بشأن اختيارات المدير الفني الحسين عموتة وطريقة تعامله مع اللاعبين، خاصة العناصر الشابة التي وفرتها إدارة النادي.

وقال أحمد أسامة، خلال ظهوره في برنامج «قهوة فايق»، إنه يرى أن الأهلي يعاني من أزمة على مستوى الأداء، رغم النتائج الإيجابية، موضحًا أن هناك انقسامًا حول المسؤول عن هذه الأزمة، حيث يحمل البعض المسؤولية للاعبين، بينما يرى آخرون أن المدير الفني هو المسؤول.

وأضاف أن تصريحات وائل جمعة بشأن روح اللاعبين وإصرارهم خلال مباراة مودرن سبورت تجعل توجيه الاتهامات للاعبين أمرًا غير منطقي، خاصة في ظل الإشادة بروحهم القتالية ورغبتهم في تحقيق الفوز.

وتابع أن البعض قد يبرر تراجع الأداء بوجود لاعبين مستبعدين لأسباب مختلفة، لكنه طرح تساؤلًا حول مدى تأثير هؤلاء اللاعبين في حسابات المدير الفني، وما إذا كان قد هدد مراكز أي من العناصر المستبعدة بالفعل، مشيرًا إلى أن إدارة الأهلي وفرت مجموعة من اللاعبين الشباب، في إطار خطة لبناء فريق قادر على الاستمرار لسنوات مقبلة.

وطرح أحمد أسامة عدة تساؤلات بشأن عدم حصول بعض العناصر الشابة على فرص المشاركة، قائلًا: «لكن ليه محمود صلاح ميلعبش في غياب إمام عاشور؟ ليه محمد عبد الله لا يشارك؟ عمر سيد معوض؟».

كما أشار إلى محمد عبد الناصر، لاعب المقاولون العرب المعار من الأهلي، ضمن الأسماء التي يرى أنها تستحق النظر إليها في إطار الحديث عن العناصر الشابة المتاحة أمام الفريق.

واختتم أحمد أسامة حديثه بالتأكيد على أن جميع المؤشرات والتساؤلات التي طرحها تقوده إلى أن الأزمة الأساسية داخل الأهلي تتعلق بالمدير الفني الحسين عموتة، في ظل علامات الاستفهام حول اختياراته الفنية وعدم الاستفادة من العناصر الشابة التي وفرتها الإدارة.