إسماعيل يوسف يدافع عن معتمد جمال ويكشف موقفه من جون إدوارد وحسام الزناتي

أكد إسماعيل يوسف، نجم الزمالك السابق والمدير الرياضي للنادي المصري البورسعيدي، أن معتمد جمال هو الأنسب لقيادة الفريق الأبيض خلال الفترة الحالية، مشيدًا بقدرته على تطوير اللاعبين الشباب ومنحهم الفرصة لإظهار إمكانياتهم، في ظل الظروف التي يمر بها النادي.

وقال إسماعيل يوسف، خلال تصريحاته ببرنامج «ستاد مصر مودرن»، إن الزمالك أولى بأبنائه، لكن الاعتماد على الاحتراف والمدربين الأجانب قلل فرص مشاركة الناشئين، في ظل تفضيل اللاعبين الجاهزين، مشيرًا إلى أن معتمد جمال نجح في التعامل مع العناصر الشابة والاستفادة من قدراتها.

وأضاف أن معتمد جمال كان سيواصل الاعتماد على الناشئين حتى لو كان باب القيد مفتوحًا، باعتباره أحد أبناء الزمالك، ولديه معرفة بطبيعة النادي وقطاع الناشئين، موضحًا أن الفريق يمتلك حاليًا ما بين 14 و15 لاعبًا على مستوى مميز، قادرين على المنافسة على البطولات، لكنه يحتاج إلى دعم مادي لمواصلة المنافسة.

إسماعيل يوسف يشيد بتجربة جون إدوارد ويرحب بحسام الزناتي

وتحدث نجم الزمالك السابق عن تجربة جون إدوارد داخل النادي، مؤكدًا أنها كانت ناجحة من وجهة نظره رغم ضعف الإمكانيات، مشددًا على أهمية وجود مدير رياضي لتنظيم العمل داخل قطاع كرة القدم.

وأشاد إسماعيل يوسف بحسام الزناتي، واصفًا إياه بالشخصية المميزة والمتمكنة في مجال الإدارة الرياضية، مؤكدًا أنه سيكون إضافة قوية لنادي الزمالك حال توليه المسؤولية.

رسالة إلى أحمد فتوح وانتقادات لأداء عموتة مع الأهلي

وتطرق إسماعيل يوسف إلى مستوى أحمد فتوح، مؤكدًا أن اللاعب لم يقدم كل إمكانياته حتى الآن مع الزمالك، وأن عليه مسؤولية كبيرة باعتباره قائد الفريق، مطالبًا إياه بالتركيز داخل الملعب واستغلال قدراته لمساعدة الفريق.

وعن الأهلي، أشاد يوسف بالحسين عموتة، مؤكدًا أنه مدرب كبير وحقق نتائج جيدة، لكنه يرى أن بصمته الفنية لم تظهر بالشكل المطلوب مع الفريق حتى الآن.

وأوضح أن الأهلي يمتلك إمكانيات كبيرة تساعده على الجمع بين الأداء الجيد وتحقيق النتائج، لكن عموتة لم يستغل قدرات اللاعبين بالشكل الأمثل، مشيرًا إلى أن جماهير الفريق لا تشعر بالاستمتاع بأداء الأهلي، في ظل استمرار المدرب في تجربة اللاعبين رغم مرور فترة كبيرة من الموسم.

إسماعيل يوسف يتحدث عن جماهير المصري وتوقعاته للفريق

وعن تجربته مع المصري البورسعيدي، أشاد إسماعيل يوسف بجماهير النادي، مؤكدًا أنها جماهير عظيمة ووفيّة، وتستحق أن ترى فريقها في مكانة أفضل مما هو عليه حاليًا.

وأشار إلى أن المصري يمتلك إدارة توفر الإمكانيات اللازمة، إلى جانب مجموعة من اللاعبين المميزين وقاعدة جماهيرية كبيرة، معربًا عن توقعه بتحسن نتائج الفريق خلال الفترة المقبلة، بما يتناسب مع طموحات جماهيره وإمكانات النادي.