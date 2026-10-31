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انتخاب مصبح الكحيلى رئيسا لمجلس إدارة نادى بنها الرياضى
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انتخاب مصبح الكحيلى رئيسا لمجلس إدارة نادى بنها الرياضى

انتخابات نادى بنها الرياضي
انتخابات نادى بنها الرياضي
إبراهيم الهواري

أُعلنت النتيجة النهائية لانتخابات مجلس إدارة نادي بنها الرياضي بمحافظة القليوبية، للدورة الانتخابية 2026-2030، والتي أسفرت عن فوز مصبح الكحيلي بمنصب رئيس مجلس إدارة النادي، وحمادة ضوه بمنصب نائب الرئيس، والسيد عز العرب بمنصب أمين الصندوق، بعد انتهاء أعمال التصويت وفرز الأصوات.
كما أسفرت نتائج الانتخابات على مقاعد العضوية فوق السن عن فوز كل من رضوى الشافعي، وسامي المهدي، وعمرو وردة، وحسام جدوع، ورامي خليل، بعضوية مجلس الإدارة.


وفي منافسات العضوية تحت السن، حسم محمد سلام وأحمد سعيد زغلول المقعدين المخصصين لهذه الفئة، لتكتمل بذلك قائمة الأسماء الفائزة بعضوية مجلس إدارة النادي للدورة الجديدة.
وكانت انتخابات نادي بنها الرياضي قد شهدت منافسة بين 38 مرشحًا على مختلف مقاعد مجلس الإدارة، وسط إقبال أعضاء الجمعية العمومية على المشاركة في اختيار المجلس الجديد، حيث بلغ عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور والتصويت نحو 18335 عضوًا، وفقًا للبيانات المعلنة.


وأُجريت عملية التصويت من خلال 14 لجنة فرعية داخل مقر النادي، وسط إشراف قضائي كامل، وبمشاركة لجنة إدارية محايدة من مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
وتتجه الأنظار خلال المرحلة المقبلة إلى المجلس الجديد وما سيقدمه من رؤية لتطوير النادي والارتقاء بمستوى الخ

دمات والمنشآت الرياضية والاجتماعية، في ظل تطلعات أعضاء الجمعية العمومية إلى مرحلة جديدة تشهد مزيدًا من الإنجازات والاستثمارات وتوسيع قاعدة الأنشطة الرياضية، بما يليق بتاريخ نادي بنها الرياضي ومكانته داخل محافظة القليوبية.

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