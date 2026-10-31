إنشاء شركة الكرة يحتاج هذه الضوابط.. أحمد سليمان يرفض موعد عمومية الزمالك

أعلن أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك رفضه إقامة الجمعية العمومية المقبلة للنادي يوم الثلاثاء، لمناقشة إنشاء شركة لكرة القدم، مؤكدًا موافقته على تأسيس الشركة، ولكن وفق مجموعة من الضوابط والضمانات التي تضمن الحفاظ على حقوق النادي وأعضائه وجماهيره.

وأوضح سليمان، في بيان وجهه إلى أعضاء الجمعية العمومية وجماهير الزمالك، أن موقفه من إنشاء شركة الكرة لم يتغير، مشددًا على ضرورة أن تظل الحصة الحاكمة في يد النادي، مع عرض تقييم الشركة على الجمعية العمومية، وإتاحة الفرصة لمناقشة تفاصيل الاستثمار وآليات سداد قيمة حصة المستثمر.

وطالب بأن تتضمن الجمعية العمومية مناقشة مصير العلامات التجارية وشعار النادي وحقوق البث والأنشطة المرتبطة بشركة الكرة، مشيرًا إلى أهمية عقد الجمعية يوم الجمعة أو على مدار يومي الجمعة والسبت، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الأعضاء للمشاركة في اتخاذ القرار.

كما شدد على ضرورة إجراء التصويت من خلال صناديق الاقتراع، أو دراسة إمكانية التصويت الإلكتروني، لضمان الشفافية في هذا القرار المصيري، مؤكدًا رفضه إقامة الجمعية يوم الثلاثاء دون توفير الضمانات التي سبق أن طالب بها، والتي حرص على إثباتها في محاضر اجتماعات مجلس الإدارة.