إعلامي: أزمة الأهلي تحتاج إلى جراح يتدخل بمشرط.. والتوقف الدولي الفرصة الأخيرة لتغيير المدير الفني

تحدث الإعلامي أحمد أسامة عن أزمة النادي الأهلي ومستقبل المدير الفني، مؤكدًا أن الحديث المستمر عن بقاء المدرب أو رحيله قد ينتهي في النهاية باتخاذ قرار الإطاحة به، في ظل الأزمات التي يمر بها الفريق خلال الفترة الحالية.

وقال أحمد أسامة، خلال ظهوره في برنامج «قهوة فايق»، إن لديه قناعة بأن فتح ملف استمرار المدير الفني أو رحيله بصورة متكررة يؤدي في النهاية إلى رحيله، مشددًا على أن الأزمة الحالية تحتاج إلى تدخل حاسم من خلال جراح يدخل بمشرط لحل المشكلات الموجودة داخل الفريق.

وأضاف أن التوقيت الحالي يمثل الفرصة الأخيرة أمام إدارة الأهلي لاتخاذ قرار تغيير المدير الفني، خاصة مع وجود فترة التوقف الدولي التي يمكن استغلالها لمنح المدرب الجديد فرصة للعمل مع الفريق وتجهيز اللاعبين قبل استئناف المنافسات.

وأوضح أن إدارة الأهلي أمام خيارين لا ثالث لهما، الأول هو اتخاذ قرار تغيير المدير الفني خلال التوقف الدولي، والثاني هو حسم الاستمرار معه ومنحه الثقة الكاملة حتى نهاية الموسم، دون إعادة فتح ملف رحيله مع كل تعثر أو تراجع في النتائج.

واختتم أحمد أسامة حديثه بالتأكيد على أن قرار الاستمرار مع المدير الفني يحمل مخاطرة كبيرة، في ظل ضغط المباريات المنتظر، حيث سيخوض الأهلي مباراة كل ثلاثة أيام تقريبًا، وهو ما يجعل التعامل مع الأزمة أكثر صعوبة حال تأجيل حسم الموقف.