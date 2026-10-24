قرارات جديدة.. أحمد سليمان يكشف كواليس الاجتماع المغلق في الزمالك

كشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تفاصيل الاجتماع المغلق الذي عقده مجلس الإدارة مؤخرًا، وأثار حالة من الجدل بعد إخلاء المبنى الاجتماعي من الأعضاء، مؤكدًا أن الأمر يرتبط بطبيعة اجتماعات المجلس وترتيبات العمل داخل النادي.

وقال أحمد سليمان، خلال حديثه ببرنامج «اللعيب»، مع الإعلامي مهيب عبد الهادي، إنه يشارك في الحديث بصفته محللًا، قبل أن يوضح طبيعة توزيع المكاتب والإدارات داخل المبنى الاجتماعي بالنادي.

وأوضح أن المبنى يضم مكتب رئيس النادي، ومكاتب الشؤون القانونية، إلى جانب مكتب نائب الرئيس ومدير عام النادي، مشيرًا إلى أن عددًا من المسؤولين يكونون مجتمعين في غرفة واحدة خلال اجتماعات مجلس الإدارة، وهو ما قد يعطي انطباعًا بأن المبنى خالٍ من الموجودين.

وأضاف عضو مجلس إدارة الزمالك أن المشهد الذي أثار الجدل لا يعني بالضرورة إخلاء المبنى بالكامل أو وجود أمور غير معتادة، موضحًا أن طبيعة الاجتماع وتواجد المسؤولين في مكان واحد وراء ظهور المبنى بهذا الشكل.

أحمد سليمان يكشف موعد إعلان قرارات الزمالك

وعن القرارات المنتظرة من مجلس الإدارة، أشار أحمد سليمان إلى أن هناك عدة اجتماعات مقررة خلال الأسبوع المقبل، في ظل وجود ملفات وأحداث مهمة، إلى جانب الاستعدادات المتعلقة بالجمعية العمومية للنادي.

وأكد أن الفترة المقبلة قد تشهد الإعلان عن قرارات جديدة، موضحًا أن المجلس يناقش عددًا من الملفات التي لم يُحسم الإعلان عن تفاصيلها حتى الآن.

وبشأن موعد تولي حسام الزناتي المسؤولية، أوضح سليمان أن هناك أشخاصًا مسؤولين عن هذا الملف داخل مجلس الإدارة، ويجرون مفاوضات بشأنه، مشيرًا إلى أن التفاصيل ستُعلن فور الانتهاء من الإجراءات المتعلقة به.

وردًا على تساؤل مهيب عبد الهادي بشأن أسباب عقد الاجتماع، رغم عدم الإعلان عن قرارات واضحة، شدد أحمد سليمان على أن هناك ملفات عديدة يناقشها المجلس، وليس من الضروري الإعلان عن كل ما يدور خلال الاجتماعات.

واختتم عضو مجلس إدارة الزمالك حديثه بالتوضيح أن انعقاد الاجتماع يوم الخميس، الذي يشهد عادةً ازدحامًا داخل النادي، ساهم في لفت أنظار الأعضاء إلى المشهد، مقارنة بأيام منتصف الأسبوع التي تقل فيها الحركة بسبب الدراسة والأنشطة المختلفة، وهو ما أدى إلى إثارة التساؤلات حول طبيعة الاجتماع.