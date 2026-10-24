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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انقسام داخل الزمالك بشأن مصير المدير التنفيذي.. وقرار حاسم قريبا

مجلس إدارة الزمالك
مجلس إدارة الزمالك
سارة عبد الله

كشف الإعلامي أمير هشام عن وجود حالة من الانقسام داخل نادي الزمالك بشأن مستقبل حسن موسى، المدير التنفيذي الحالي للنادي، في ظل اختلاف الآراء بين مؤيد لاستمراره في منصبه ومطالب برحيله خلال الفترة المقبلة، مع ترقب حسم الملف الأسبوع المقبل.

وقال أمير هشام، في تصريحات إعلامية، إن هناك اتجاهًا داخل النادي يدعم استمرار حسن موسى في منصبه حتى موعد الانتخابات المقبلة، لأسباب تتعلق بحسابات معينة داخل القلعة البيضاء، في الوقت الذي يرى فيه اتجاه آخر ضرورة رحيله عن منصبه.

وأضاف أن المطالبين برحيل المدير التنفيذي يستندون إلى وجود عدد من الشكاوى التي تخضع للتحقيق، من بينها ملف «الخردة»، وهو ما يثير تساؤلات بشأن مستقبله الإداري داخل النادي.

وأوضح أن حسن موسى من المنتظر أن يقدم ردوده إلى الشؤون القانونية بشأن الملفات محل التحقيق، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المتعلقة بها، مشيرًا إلى أن الأسبوع المقبل قد يشهد اتخاذ قرار نهائي بشأن استمراره في منصبه أو رحيله.

وفي السياق ذاته، أشار أمير هشام إلى رغبة هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، في استمرار حسن موسى بمنصبه خلال المرحلة المقبلة، في ظل الانقسام القائم داخل مجلس الإدارة بشأن حسم مستقبل المدير التنفيذي.

ومن المنتظر أن تتضح الصورة خلال الأسبوع المقبل، مع ترقب القرار النهائي الذي سيحدد مصير حسن موسى داخل نادي الزمالك.

الإعلامي أمير هشام الزمالك حسن موسى

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