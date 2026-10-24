موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي بدوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم المصرية مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره الجيش الرواندي، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2026-2027، في ظل سعي الفريق الأبيض إلى حسم تأهله للدور المقبل ومواصلة مشواره القاري.

ويدخل الزمالك المواجهة بأفضلية الفوز في لقاء الذهاب، بعدما نجح في تحقيق انتصار ثمين على حساب الجيش الرواندي بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين خارج الديار، ليصبح الفريق الأبيض على بعد خطوة واحدة من التأهل إلى دور المجموعات بالبطولة الإفريقية.

الزمالك يسعى لحسم التأهل أمام الجيش الرواندي

وكان ناصر منسي قد سجل هدف فوز الزمالك في مباراة الذهاب، بعدما هز شباك الفريق الرواندي في الدقيقة 80 من عمر اللقاء، ليمنح فريقه أفضلية مهمة قبل مواجهة الإياب المرتقبة على ملعب القاهرة الدولي.

ويحتاج الزمالك إلى تحقيق التعادل بأي نتيجة في مباراة اليوم من أجل ضمان التأهل إلى الدور المقبل، مستفيدًا من تقدمه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما يتطلع الجيش الرواندي إلى تحقيق الفوز لتعويض خسارته السابقة والإبقاء على آماله في مواصلة المنافسة بالبطولة.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة محاولات من الزمالك لفرض سيطرته على مجريات اللعب واستغلال عاملي الأرض والجمهور، مع ضرورة الحفاظ على التوازن الدفاعي وتجنب استقبال أهداف قد تعقد مهمته في حسم بطاقة التأهل.

موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي اليوم

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الجيش الرواندي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الفريق الأبيض إلى استغلال هذه المواجهة لتحقيق هدفه الأساسي، وهو العبور إلى دور المجموعات ومواصلة المنافسة على اللقب القاري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والجيش الرواندي

وتُنقل مباراة الزمالك والجيش الرواندي عبر قناة أون سبورت، التي تتولى نقل المواجهة، بما يتيح للجماهير المصرية متابعة أحداث اللقاء الذي يطمح خلاله الزمالك إلى تأكيد تفوقه وحسم التأهل رسميًا إلى المرحلة المقبلة من البطولة الإفريقية