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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تاريخ مواجهات الزمالك والجيش الرواندي.. 7 مباريات وذكرى مؤلمة تطارد الأبيض قبل موقعة الحسم

الزمالك والجيش الرواندي
الزمالك والجيش الرواندي
منتصر الرفاعي

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهته المرتقبة أمام الجيش الرواندي محملا بتاريخ طويل من المواجهات التي شهدت تفوقا للفريق الأبيض في مناسبات عديدة لكنها حملت أيضا ذكرى مؤلمة لا تزال عالقة في أذهان جماهيره بعدما ودع دوري أبطال أفريقيا على يد منافسه الرواندي عام 2004.

وتتجدد المواجهة بين الفريقين في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا بعدما التقيا في 7 مباريات سابقة بالبطولة القارية شهدت تفوق الزمالك في 5 مواجهات مقابل تعادل واحد وخسارة واحدة ليكون التاريخ في صالح الفارس الأبيض قبل لقاء جديد يسعى خلاله لمواصلة مشواره الأفريقي.

وشهدت المواجهة السابعة بين الزمالك والجيش الرواندي التي أقيمت يوم 16 أكتوبر 2026 في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا فوز الفريق الأبيض بهدف دون رد، في اللقاء الذي استضافه ملعب أماهورو بالعاصمة الرواندية كيجالي.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق ناصر منسي في الدقيقة 90 بعدما استغل فرصة هجومية ليسجل هدفا ثمينا منح الزمالك الأفضلية قبل لقاء الإياب في القاهرة.

سداسية تاريخية تزين أول مواجهات الزمالك والجيش الرواندي

بدأت حكاية المواجهات بين الزمالك والجيش الرواندي عام 2002 عندما التقى الفريقان في الدور الأول من دوري أبطال أفريقيا، ونجح الفريق الأبيض في تحقيق فوز عريض بنتيجة 6-0 خلال مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة يوم 9 مارس.

وشهدت المباراة تألق عدد من نجوم الزمالك حيث سجل حازم إمام هدفين، فيما أحرز حسام حسن ومحمد عبد الواحد وجمال حمزة ومحمد صبري بقية أهداف السداسية التاريخية.

وفي لقاء الإياب الذي أقيم يوم 24 مارس من العام نفسه انتهت المباراة بالتعادل السلبي، ليحسم الزمالك تأهله إلى الدور التالي، مستفيدا من انتصاره الكبير في القاهرة، ويضع أول بصمة قوية في سجل مواجهاته أمام الفريق الرواندي.

الجيش الرواندي يصنع المفاجأة ويقصي الزمالك في 2004

عاد الفريقان للاصطدام مجددا في نسخة 2004 من دوري أبطال أفريقيا وشهدت هذه المواجهة واحدة من أكثر المحطات صعوبة في تاريخ الزمالك أمام منافسه الرواندي.

وحقق الزمالك الفوز في مباراة الذهاب بالقاهرة بنتيجة 3-2 يوم 9 أبريل ليبدو الفريق الأبيض في موقف جيد قبل خوض لقاء العودة خارج ملعبه، إلا أن مباراة الإياب حملت سيناريو مغايرا تمامًا.

وفي 24 أبريل 2004، تعرض الزمالك لخسارة ثقيلة أمام الجيش الرواندي بنتيجة 4-1 ليودع البطولة مبكرا بعدما خسر مجموع المباراتين بنتيجة 6-4 في واحدة من أبرز المفاجآت التي شهدتها مواجهات الفريقين.

وتظل تلك الخسارة بمثابة الذكرى الأبرز التي يسعى الزمالك إلى تجاوزها، خاصة أن المواجهات الأفريقية أمام الفرق الرواندية أثبتت أن النتائج السابقة لا تضمن حسم التأهل قبل نهاية المباراة.

الزمالك يرد اعتباره في نسخة 2008

اللقاء بين الزمالك والجيش الرواندي في الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا عام 2008 ونجح الفريق الأبيض في استعادة تفوقه خلال مواجهتي الذهاب والإياب.

وفاز الزمالك في لقاء الذهاب الذي أقيم في رواندا يوم 16 فبراير بنتيجة 2-1، قبل أن يؤكد تفوقه في مباراة العودة بالقاهرة يوم 2 مارس بعدما حقق الفوز بهدفين دون رد.

وبذلك نجح الزمالك في حسم المواجهتين لصالحه ليعزز سجله أمام الجيش الرواندي، ويؤكد قدرته على التعامل مع المنافس رغم صعوبة اللعب خارج الأرض.

سجل مواجهات الزمالك والجيش الرواندي بالأرقام

جاءت نتائج المواجهات الست السابقة بين الفريقين في دوري أبطال أفريقيا كالتالي:

9 مارس 2002: الزمالك 6-0 الجيش الرواندي.

24 مارس 2002: الجيش الرواندي 0-0 الزمالك.

9 أبريل 2004: الزمالك 3-2 الجيش الرواندي.

24 أبريل 2004: الجيش الرواندي 4-1 الزمالك.

16 فبراير 2008: الجيش الرواندي 1-2 الزمالك.

2 مارس 2008: الزمالك 2-0 الجيش الرواندي.

16 أكتوبر 2026: الجيش الرواندي 0-1 الزمالك.

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