طارق يحيى يكشف موعد عودة شيكابالا للملاعب

كشف طارق يحيى، المدير الفني لنادي جي، عن محاولاته لإقناع محمود عبدالرازق «شيكابالا»، قائد الزمالك السابق، بالتراجع عن قرار اعتزاله كرة القدم والعودة إلى الملاعب من جديد، مؤكدًا أن اللاعب لم يحسم موقفه بالموافقة حتى الآن.

وقال طارق يحيى، في تصريحات لبرنامج «ستاد مصر مودرن» مع الإعلامي عبدالرحمن طارق، المذاع عبر شاشة قناة «مودرن MTI»، إنه يتواصل مع شيكابالا خلال الفترة الحالية من أجل إقناعه بالعودة إلى ممارسة كرة القدم والانضمام إلى صفوف نادي جي.

وأضاف أن شيكابالا يمتلك إمكانيات فنية استثنائية وخبرات كبيرة اكتسبها على مدار مسيرته الطويلة داخل الملاعب، مشيرًا إلى أنه سيكون إضافة قوية للفريق حال موافقته على العودة.

وأوضح المدير الفني لنادي جي أن الفريق يحتاج إلى لاعب بحجم وخبرات شيكابالا داخل الملعب، خاصة لما يمتلكه من شخصية قيادية وقدرة على صناعة الفارق ومساعدة اللاعبين الشباب.

وأكد طارق يحيى أن شيكابالا لم يمنحه موافقته النهائية حتى الآن، لكنه يأمل في نجاح محاولاته لإقناعه بالتراجع عن الاعتزال وخوض تجربة جديدة مع نادي جي.