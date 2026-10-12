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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شيكابالا يفتح النار على الزمالك.. ويكشف أخطاء خسارة القمة

شيكابالا
شيكابالا
إسراء أشرف

شن محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم الزمالك السابق، هجومًا على طريقة تحضير الفريق الأبيض لمواجهة الأهلي، التي انتهت بخسارته بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري، معتبرًا أن الفريق لم يكن جاهزًا بالشكل المطلوب على المستويين الفني والبدني.

وأوضح شيكابالا، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الجهاز الفني ارتكب خطأً بتغيير طريقة اللعب المعتادة من 4-3-3 إلى 4-4-2 أمام الأهلي، دون منح اللاعبين الوقت الكافي للتدرب عليها والتأقلم مع متطلباتها، وهو ما انعكس سلبًا على أداء الفريق خلال المباراة.

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن الاعتماد على الطريقة الجديدة تسبب في ظهور مساحات استغلها الأهلي، خاصة في تحركات ظهيري الفريق الأحمر، مؤكدًا أن خوض مباراة بحجم القمة يتطلب الاستقرار على أسلوب لعب جرى التحضير له جيدًا.

شيكابالا ينتقد الإعداد البدني وإدارة فترة التوقف

ولم تتوقف انتقادات شيكابالا عند الجوانب التكتيكية، بل امتدت إلى فترة إعداد الزمالك قبل المواجهة، إذ أكد أن الفريق حصل على فترة تراوحت بين 22 و25 يومًا للاستعداد، وكان من المفترض استغلالها لرفع الكفاءة البدنية وتجهيز اللاعبين فنيًا، لكنه رأى أن الفريق ظهر بمستوى بدني غير مقنع.

كما انتقد بعض التفاصيل المتعلقة بسفر اللاعبين الدوليين وموعد عودتهم، مشددًا على ضرورة إدارة هذه الأمور بصورة أفضل، نظرًا لأهمية المباراة وتأثيرها في مسيرة الفريق خلال الموسم.

حارس الزمالك والتحكيم ضمن انتقادات شيكابالا

وتحدث شيكابالا عن تفاصيل الأهداف التي استقبلها الزمالك، معتبرًا أن المهدي سليمان لم يكن موفقًا في التعامل مع هدفي الأهلي، وأن إحدى الكرتين كانت قابلة للتصدي، بحسب رؤيته للمباراة.

كذلك أبدى نجم الزمالك السابق اعتراضه على بعض القرارات التحكيمية، مؤكدًا اعتقاده بأن فريقه كان يستحق الحصول على ركلتي جزاء، وأن احتسابهما كان من الممكن أن يؤثر في مسار اللقاء ونتيجته.

ورغم انتقاده الحاد للأداء، شدد شيكابالا على أن الخسارة لا تعكس بالضرورة المستوى الحقيقي لإمكانات الزمالك، لكنه طالب بمراجعة الأخطاء الفنية والإدارية التي ظهرت خلال المواجهة.

وكان الأهلي قد حسم القمة بهدفين دون رد، سجلهما محمد هاني والجزائري منصف بقرار، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة، بينما توقف رصيد الزمالك عند 13 نقطة.

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