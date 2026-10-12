شيكابالا يهاجم معتمد جمال بعد خسارة القمة: إحنا مغلوبين من قبل الماتش.. ومش بنتعلم

انتقد محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك السابق، طريقة إدارة الفريق فنيًا خلال مباراة القمة أمام الأهلي، التي انتهت بفوز الأحمر بهدفين دون رد، مؤكدًا أن تغيير طريقة اللعب وعدم استغلال فترة التوقف أثّرا على أداء الفريق الأبيض.

وقال شيكابالا، خلال تصريحاته ببرنامج «الكورة مع فايق»: «إحنا مغلوبين من قبل الماتش يا إبراهيم، إحنا بقالنا فترة بنلعب 4-3-3، ليه النهاردة تلعب 4-4-2؟ وكمان ممرنتش اللعيبة على الخطة، وهنا أنا بقول معلومة وعارف بقول إيه، طريقة مكانتش مناسبة للماتش».

وأضاف: «إحنا ربنا كان بيسترها معانا الفترات اللي فاتت، كل ماتش يجي عليها خمس ست فرص أجوان وإحنا مبنتعلمش، جالنا حوالي 20 يوم المفروض كنت تصلح، لكن واضح إننا معملناش فيهم أي حاجة».

وتابع قائد الزمالك السابق انتقاداته لأداء اللاعبين، قائلًا: «من الدقيقة 60 لعيبة الزمالك مش قادرة تشيل رجلها، إحنا مغيبين».

الأهلي يحسم القمة ويتصدر الدوري

وكان الأهلي قد نجح في حسم مباراة القمة أمام الزمالك بالفوز بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وسجل محمد هاني الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 39، قبل أن يضيف منصف بقرار الهدف الثاني في الدقيقة 80، ليحصد الفريق الأحمر ثلاث نقاط ثمينة.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة ليتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث بعد خسارة القمة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه قبل مواجهة الإياب.