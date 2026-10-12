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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس الكونفدرالية.. الأهلي يحدد موعد سفره إلى أوغندا لمواجهة كيتارا

الأهلي
الأهلي
حسن العمدة

الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حدد يوم 14 أكتوبر الجاري موعدًا لسفر بعثة الفريق إلى أوغندا، استعدادًا لمواجهة كيتارا الأوغندي، في مستهل مشوار الفريق بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

قال الكابتن وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي، إن موعد السفر تم تحديده بالتنسيق مع الجهاز الفني، بما يتناسب مع برنامج الاستعداد للمباراة المرتقبة.

وأوضح مدير الكرة أن هناك تنسيقًا جاريًا مع السفارة المصرية في أوغندا، من أجل إنهاء وترتيب كافة الأمور الخاصة برحلة الفريق، وتوفير أفضل سبل الراحة للبعثة خلال فترة وجودها في أوغندا.

يواجه الأهلي فريق كيتارا الأوغندي يوم 17 أكتوبر الجاري، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.


 

النادي الأهلي الأهلي كيتارا الأوغندي كأس الكونفدرالية الإفريقية كأس الكونفدرالية وائل جمعة

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