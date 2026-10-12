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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بدون راحة .. الأهلي يستأنف التدريبات اليوم استعدادًا لمواجهة كيتارا الأوغندي في الكونفدرالية

الأهلي
الأهلي
حسن العمدة

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية، اليوم الاثنين، استعدادًا لمواجهة كيتارا الأوغندي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عقب الانتصار الذي حققه الفريق على الزمالك في قمة الدوري المصري الممتاز.

كان الأهلي قد حقق الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة المحلية، ليحصد ثلاث نقاط جديدة ويرفع رصيده إلى 16 نقطة، متصدرًا جدول ترتيب الدوري.

الأهلي يرفض الراحة بعد الفوز على الزمالك

وقرر الجهاز الفني للأهلي استئناف التدريبات دون الحصول على راحة سلبية، من أجل بدء الاستعداد سريعًا للمواجهة الإفريقية المرتقبة أمام كيتارا الأوغندي.

ومن المنتظر أن يخوض اللاعبون الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة الزمالك تدريبات استشفائية، بهدف التخلص من الإجهاد البدني وتجهيزهم للمباراة المقبلة، بينما يؤدي باقي اللاعبين تدريباتهم وفقًا للبرنامج الفني المحدد من الجهاز الفني.

موعد سفر الأهلي إلى أوغندا

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي القاهرة صباح الأربعاء إلى أوغندا، استعدادًا لخوض مباراة الذهاب أمام كيتارا، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويسعى الفريق الأحمر إلى الاستفادة من الحالة المعنوية المرتفعة للاعبيه عقب الفوز في القمة، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، تسهل مهمته قبل لقاء العودة في القاهرة.

موعد مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي

تقام مباراة الذهاب بين الأهلي وكيتارا الأوغندي يوم 17 أكتوبر الجاري، على ملعب مدينة مويما، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الإياب بين الفريقين يوم 25 أكتوبر الجاري، لحسم بطاقة التأهل إلى دور المجموعات من البطولة القارية.

ويأمل الأهلي في مواصلة نتائجه الإيجابية على المستويين المحلي والإفريقي، مستفيدًا من فوزه الأخير على الزمالك، لمواصلة مشواره نحو المنافسة على لقب الكونفدرالية الإفريقية، بالتزامن مع سعيه للحفاظ على صدارة الدوري المصري الممتاز.

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