فرج عامر: لاعبين القناة رجالة ومكافحين وأتوقع لهم مستقبل أفضل

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، أن تقييم مستوى لاعبي كرة القدم يجب ألا يعتمد على مباراة واحدة، مشددا على أن الحكم على قدرات اللاعب الحقيقية يتطلب متابعة أدائه على مدار موسم كامل.

و كتب فرج عامر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن بعض اللاعبين قد يقدمون أداء مميزا خلال مباراة واحدة، لكن هذا التألق لا يعني بالضرورة أن مستواهم الحقيقي أو نجاحهم يمكن الحكم عليه من خلال مواجهة واحدة فقط.

وأضاف: «متحكمش على لاعب من مباراة، اللاعب يتحكم عليه من موسم كامل، لأن في لاعبين بتعمل طفرة في مباراة أو بتيجي معاها، لكن ليس التفوق أو النجاح في مباراة يتحدد عليها قدرة لاعب».

وأعرب رئيس نادي سموحة السابق عن احترامه للاعبي القناة الذين قدموا أداء مميزا أمام الأهلي، مشيدا بروحهم القتالية وإصرارهم داخل الملعب.

وأوضح: «طبعا مع كامل الاحترام لكل من تفوق في مباراة الأهلي والقناة من فريق القناة، وهم بالمناسبة لاعبين رجالة ومكافحين، وأتوقع لهم مستقبل أفضل».

كما أشاد فرج عامر بعبد الناصر محمد، المدير الفني لفريق القناة، مؤكدًا أنه مدرب مجتهد وممتاز، ونجح في تقديم مباراة جيدة أمام الأهلي.

واختتم تصريحاته بالتعبير عن تمنياته للمدير الفني بمواصلة النجاح خلال الفترة المقبلة، مؤكدا تقديره لما قدمه الفريق في المواجهة.