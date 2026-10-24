قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: ارتفاع أسعار الوقود ثمن قليل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي
تشكيل الزمالك المتوقع أمام الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا
أخبار توك شو | الوزراء: برنامج التحول الاقتصادي يٌحسن جودة حياة المواطنين .. لميس الحديدي : مصر تشعر بألم الأردن ..بكري : 3 سيناريوهات للحرب بين إسرائيل وإيران
فضل أذكار الصباح لتفريج الهموم.. 8 أرزاق وخيرات تتنزل عليك يوميا
أمير هشام يكشف مفاجآت في عقود أجانب الزمالك.. نسب إعادة البيع تثير الجدل
ترامب: سنتعامل مع كوبا في طريق عودتنا من الحرب مع إيران
التحالف : تدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي باتجاه الرياض
مدافع منتخب الجزائر على رادار الأهلي في يناير.. إعجاب كبير بقدرات اللاعب
موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي بدوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة
مقترح لتحويل العدادات الكودية إلى قانونية.. الشروط والفئات المستفيدة
لطلاب أولى ثانوي .. رابط منصة كيريو للبرمجة وخطوات التسجيل عليها
شقق للإيجار وورفع الحد الأدنى للمعاشات.. مفاجآت الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرج عامر: لاعبين القناة رجالة ومكافحين وأتوقع لهم مستقبل أفضل

فرج عامر
فرج عامر
ميرنا محمود

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، أن تقييم مستوى لاعبي كرة القدم يجب ألا يعتمد على مباراة واحدة، مشددا على أن الحكم على قدرات اللاعب الحقيقية يتطلب متابعة أدائه على مدار موسم كامل.

و كتب فرج عامر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن بعض اللاعبين قد يقدمون أداء مميزا خلال مباراة واحدة، لكن هذا التألق لا يعني بالضرورة أن مستواهم الحقيقي أو نجاحهم يمكن الحكم عليه من خلال مواجهة واحدة فقط.

وأضاف: «متحكمش على لاعب من مباراة، اللاعب يتحكم عليه من موسم كامل، لأن في لاعبين بتعمل طفرة في مباراة أو بتيجي معاها، لكن ليس التفوق أو النجاح في مباراة يتحدد عليها قدرة لاعب».

وأعرب رئيس نادي سموحة السابق عن احترامه للاعبي القناة الذين قدموا أداء مميزا أمام الأهلي، مشيدا بروحهم القتالية وإصرارهم داخل الملعب.

وأوضح: «طبعا مع كامل الاحترام لكل من تفوق في مباراة الأهلي والقناة من فريق القناة، وهم بالمناسبة لاعبين رجالة ومكافحين، وأتوقع لهم مستقبل أفضل».

كما أشاد فرج عامر بعبد الناصر محمد، المدير الفني لفريق القناة، مؤكدًا أنه مدرب مجتهد وممتاز، ونجح في تقديم مباراة جيدة أمام الأهلي.

واختتم تصريحاته بالتعبير عن تمنياته للمدير الفني بمواصلة النجاح خلال الفترة المقبلة، مؤكدا تقديره لما قدمه الفريق في المواجهة.

فرج عامر الأهلي تصريحات فرج عامر مباراة الأهلي والقناة من فريق القناة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفي شوبير

ليلة العمر.. لقطات من حفل زفاف مصطفى شوبير حارس الأهلي

الحد الأدنى للمعاشات

زيادة الحد الأدنى للمعاشات رسميًا.. هتقبض كام أول يناير؟

صن داونز

مفاجأة مدوية في دوري أبطال أفريقيا.. ويليت الأنجولي يقصي صنداونز من دور الـ32

علي ماهر

إعلامي يكشف عن مدرب مصري مرشح لخلافة عموتة في الأهلي.. ما السبب؟

أمطار رعدية

الطقس غدا في مصر.. أمطار رعدية وظاهرة جوية خطرة تبدأ فجرًا

خالد الغندور

بعد خروج صنداونز.. رسالة عاجلة من خالد الغندور لـ لاعبي الزمالك

زفاف مصطفى شوبير

علقة موت ..رامز جلال يثير الجدل في زفاف مصطفى شوبير.. ماذا حدث؟

سعر الدولار اليوم

آخر تحديث.. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026

ترشيحاتنا

فريق وزارة التضامن

التضامن تفحص الاعتداء على سيدة تعاني من إعاقة بالغربية ونقلها إلى دار رعاية

«اطمني.. إحنا جنبك»

اطمني.. إحنا جنبك..حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي في مستشفى الشيخ زايد التخصصي

البابا تواضروس

البابا تواضروس الثاني يعزي العاهل الأردني في ضحايا استهداف كنيسة بلدة حمود بالكرك

بالصور

ماء سلق المكرونة كنز لا تتخلصي منه .. 5 استخدامات مذهلة لا تعرفيها

لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطا الحلوة بانتظام؟..7 فوائد مهمة للصحة

البطاطا
البطاطا
البطاطا

البانيه بيشرب زيت كتير؟.. أخطاء تجنبيها عند القلي أبرزها كثرة التقليب

البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي
البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي
البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي

صلصة الطماطم حامضة؟.. حيل بسيطة لضبط المذاق أفضل من المحلات

صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها
صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها
صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد