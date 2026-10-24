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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

5 غيابات تضرب الزمالك أمام الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خدمات 5 لاعبين خلال مواجهته المرتقبة أمام الجيش الرواندي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي، في اللقاء المقرر إقامته في الثامنة مساء السبت على استاد القاهرة الدولي.

ويسعى الجهاز الفني للفريق الأبيض، بقيادة معتمد جمال، إلى التعامل مع الغيابات التي تضرب صفوف الفريق، وتجهيز العناصر المتاحة بالشكل الأمثل، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وحسم بطاقة التأهل إلى دور المجموعات من البطولة القارية.

بنتايج وناصر منسي على رأس غيابات الزمالك

وتضم قائمة غيابات الزمالك أمام الجيش الرواندي محمود بنتايج، الذي يغيب بسبب معاناته من تمزق في العضلة الخلفية، وهو ما يمنعه من المشاركة في المواجهة المرتقبة، في ظل استمرار معاناته من الإصابة.

كما يغيب ناصر منسي عن صفوف الفريق الأبيض بسبب العقوبة التأديبية الموقعة عليه، ليخسر الزمالك أحد عناصره الهجومية المهمة، خاصة أنه صاحب هدف الفوز في مباراة الذهاب أمام الفريق الرواندي.

ويفتقد الزمالك أيضًا خدمات محمد السيد، الذي يغيب بسبب الإصابة بشرخ في وجه القدم، ليواصل الابتعاد عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الحالية.

أسباب فنية وراء استبعاد ثنائي الزمالك

وفي السياق ذاته، خرج الثنائي سيف جعفر وعمر عبد العزيز من حسابات معتمد جمال لأسباب فنية، بعدما قرر المدير الفني عدم الاعتماد عليهما خلال مواجهة الجيش الرواندي، ليصل عدد الغائبين عن صفوف الفريق الأبيض إلى 5 لاعبين.

ومن المنتظر أن يعتمد الجهاز الفني على العناصر الجاهزة، مع إجراء التعديلات اللازمة على التشكيل، بما يتناسب مع طبيعة المباراة وأهميتها في مشوار الزمالك بالبطولة الأفريقية.

الزمالك يسعى لحسم التأهل إلى دور المجموعات

ويدخل الزمالك مواجهة الإياب بأفضلية الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون رد، سجله ناصر منسي، خلال اللقاء الذي أقيم الجمعة الماضية على استاد أماهورو بالعاصمة الرواندية كيجالي.

ويحتاج الفريق الأبيض إلى الحفاظ على أفضليته في لقاء العودة، من أجل تأكيد تفوقه على الجيش الرواندي وانتزاع بطاقة التأهل إلى دور المجموعات، ومواصلة مشواره في البطولة القارية.

ويأمل الزمالك في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الهدف المطلوب، وتجنب أي مفاجآت قد تعقد مهمته، خاصة أن الفريق يسعى إلى المنافسة بقوة على لقب دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم الحالي

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