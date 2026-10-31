إكرامي يحذر الأهلي قبل مواجهة بيراميدز.. وبدر رجب يتمسك بفوز الأحمر

تحدث إكرامي الشحات، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن مستوى النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن جماهير القلعة الحمراء غير راضية عن أداء الفريق، في ظل وجود بعض الأمور التي تحتاج إلى تصحيح داخل صفوف الفريق، وذلك خلال ظهوره في برنامج «اللعيب» المذاع عبر قناة MBC مصر.

وقال إكرامي إن مصطفى شوبير كان له دور مهم في إنقاذ الأهلي خلال مواجهة مودرن سبورت، مشيرًا إلى أن الحسين عموتة أيضًا كان له دور في اللقاء، قبل أن يتطرق إلى المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

وأضاف أن مباراة بيراميدز ستكون صعبة، خاصة أن المنافس يتصدر جدول ترتيب الدوري، وهو ما يضع الأهلي أمام اختبار قوي في المرحلة المقبلة.

ومن جانبه، أبدى بدر رجب رئيس قطاع ناشئين نادي البنك الأهلي ثقته في قدرة الأهلي على تحقيق الفوز أمام بيراميدز، مؤكدًا أن الفريق الأحمر سينجح في حسم المواجهة، قائلًا: «الأهلي هيكسب بيراميدز كده كده، أنا مفيش حاجة قولتها ومحصلتش».

ليرد عليه جدو مستنكرًا ثقته الكبيرة في توقع نتيجة المباراة، قائلًا: «ليه يعني.. أنت ساحر مثلًا ولا منجم.. عارف الغيب والنتيجة؟».

وعاد بدر رجب ليوضح وجهة نظره، مؤكدًا أن مواجهة الأهلي وبيراميدز ستكون صعبة للغاية على الفريق السماوي، ولن تكون مثل المواجهات السابقة، مشيرًا إلى أن فرص الأهلي في تحقيق الفوز أكبر.

وتدخل مهيب عبد الهادي في الحوار، مذكرًا بدر رجب بتأكيده على فوز الأهلي، قائلًا: «لا أنت قولت الأهلي هيكسب ومفيش حاجة قلتها غلط وسجلها».

ليتمسك بدر رجب بتوقعه، مؤكدًا مرة أخرى: «أيوة الأهلي هيكسب بيراميدز»، في نقاش شهد تباينًا في وجهات النظر حول المواجهة المرتقبة بين الفريقين.