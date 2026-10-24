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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرقة مفركشة ومش قادرة تجري.. إكرامي يسخر من أداء لاعبي الأهلي

إكرامي الشحات
إكرامي الشحات
سارة عبد الله

علق إكرامي الشحات، نجم الكرة المصرية الأسبق خلال حديثه ببرنامج «اللعيب» على قناة إم بي سي مصر، على كلمة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مؤكدًا أنها كانت موجهة إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، في أعقاب الأداء الذي ظهروا به خلال مواجهة القناة.

وقال إكرامي إن الخطيب تحدث بصفته رئيسًا للنادي الأهلي، موضحًا أن رسالته تستهدف لاعبين بعينهم داخل فريق الكرة، بعد المستوى الذي قدمه الفريق في المباراة الأخيرة، مشيرًا إلى أن رئيس النادي كان من أكثر الأشخاص حزنًا على ما حدث.

وجاء ذلك بعدما أشار الإعلامي مهيب عبد الهادي إلى أن كلمة الخطيب ألقت بظلالها على الأوضاع داخل الأهلي، خاصة بعد ظهوره في توقيت ابتعد فيه نسبيًا عن المشهد، معتبرًا أن حديثه يحمل رسالة تؤكد وجوده ومتابعته لما يحدث داخل النادي.

وأضاف مهيب أن الكلمة قد تحمل رسائل تتجاوز أداء اللاعبين، في ظل تولي ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ مسؤولية إدارة ملف الكرة، إلا أن إكرامي شدد على أن الخطيب تحدث باعتباره رئيس النادي، وأن المقصود الأساسي من رسالته هو مستوى لاعبي الفريق.

إكرامي ينتقد أداء الأهلي أمام القناة

وانتقد إكرامي أداء الأهلي خلال المباراة الأخيرة، واصفًا الفريق بأنه ظهر بصورة «مفركشة» داخل الملعب، موضحًا أن اللاعبين لم يقدموا الأداء البدني والفني المنتظر، ولم يتمكنوا من التحرك بصورة منظمة.

وأشار إلى أن خط وسط الأهلي كان من أبرز نقاط الضعف خلال المواجهة، مؤكدًا أن المشكلة التي ظهرت في المباراة السابقة تكررت، مع وجود مساحات كبيرة في منطقة وسط الملعب، وهو ما منح المنافس فرصة لاستغلالها.

وأوضح أن مروان عطية وعمر الساعي، اللذين يؤديان أدوارًا في وسط الملعب، تحركا بصورة كبيرة خلال اللقاء، لكن الفريق عانى من فقدان الكرة وغياب التوازن في هذه المنطقة، ما أدى إلى وجود مساحات استغلها فريق القناة بشكل جيد.

وشدد إكرامي على أن تراجع الأداء لا يرتبط بالنتيجة فقط، بل يمتد إلى طريقة تحرك اللاعبين وتنظيم الفريق داخل الملعب، معتبرًا أن الأهلي بحاجة إلى استعادة التماسك والتوازن، خاصة في منطقة وسط الملعب، حتى يتمكن من فرض أسلوبه على المنافسين.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن رسالة محمود الخطيب تعكس حالة الغضب من أداء الفريق، وأن اللاعبين مطالبون بتحمل مسؤولياتهم وتقديم مستويات تتناسب مع اسم الأهلي وطموحات جماهيره.

إكرامي الشحات محمود الخطيب النادي الأهلي

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